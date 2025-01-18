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這些數據見證實力！英媒誇台積電經得起地緣政治考驗

2025/01/18 22:11

外媒認為，台積電目前的成長率和強大的客戶基礎，未來表現仍將優於同業。（彭博）外媒認為，台積電目前的成長率和強大的客戶基礎，未來表現仍將優於同業。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒指出，台積電的主導地位使其可以從容應對地緣政治的干擾，去年第四季業績創紀錄，營收及獲利分別年增39%、57%，去年股價則飆漲90%，而中國客戶的比重也降至10%左右。儘管川普2.0可能會讓台積電面對地緣政治的能力與其技術實力一樣重要，但鑑於目前的成長率和強大的客戶基礎，台積電的表現仍將優於同業。

《金融時報》LEX專欄指出，台積電在全球AI供應鏈核心的地位持續得到回報，雖然地緣政治緊張局勢加劇，對全球晶片製造商帶來風險，但台積電的主導地位使其能夠從容應對潛在的干擾。

若要證明台積電的實力，只需看看這家全球最大晶圓代工廠去年第四季亮麗的業績即可，AI晶片需求強勁及不斷增長的客戶群，推升台積電去年第四季營收年增39%，淨利年增 57%，單利獲利高達3747億。

股價反映了業績成長，台積電股價去年上漲90%，因全球對該股的興趣日益濃厚，台積電ADR去年更飆升 103%。

儘管美國一直在增加對中國晶片技術出口的限制，這意味著台積電可能需要實施合規措施，此類控制可能會增加成本並使與某些客戶的關係變得複雜。

從長遠來看，在美國收緊限制的壓力下，台積電在中國市場的銷售可能會受到打擊。即便如此，對公司的收入和前景的影響可能有限。因為，近年來台積電來自中國的收入一直下降，分析師估計該市場目前僅佔台積電總收入的10%左右，比去年第二季的 16% 顯著下降。

另一方面，美國仍是台積電的重要市場，蘋果和輝達是其最大的客戶之一，去年第二季，北美地區佔台積電營收的65%。

報導總結，隨著川普重返白宮，可能會讓台積電面對地緣政治的能力與其技術實力一樣重要，不過，鑑於台積電目前的成長率和強大的客戶基礎，它的表現應該會繼續優於同業。

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