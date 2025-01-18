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宏國被坑了！中國廉價品入侵 商家生意雪崩7成瀕臨倒閉

2025/01/18 17:43

中國廉價商品傾銷宏國，造成當地商家生意一落千丈，面臨生存危機。示意圖。（歐新社）中國廉價商品傾銷宏國，造成當地商家生意一落千丈，面臨生存危機。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與台灣斷交後，中國趁機將廉價商品傾銷宏國，造成當地商家銷售額暴跌 70%，面臨生存危機，部分撐不住的商家陸續倒閉。

宏媒《El Heraldo》調查報導，宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市中心，一連出現14家大型的中國商店，還不包括市區周邊地區，而且數量還在持續增加，這些商家專門販售來自中國的廉價商品，導致宏國商家生意一落千丈，銷售額驟降70%。

當地業者對中國產品的品質問題表示擔憂，甚至還公開販售仿冒品，不少宏國商家無法與中國商店的低價傾銷競爭，陸續倒閉，宏都拉斯政府竟未採取任何措施，減低衝擊。

宏都拉斯國會議員艾斯皮諾薩（Maribel Espinoza）砲轟中國商店崛起，已經讓中小型企業破產，他說，不公平競爭影響宏都拉斯的傳統手工藝，迫使製鞋業者退出市場。

報導指出，宏都拉斯與台灣斷交後，非常期待與中國建交之後，可以簽署FTA自由貿易協定帶來商機。不過FTA卻遭到中國一再拖延卡關，宏國唯一等到的就是中國產品入侵，宏國經濟發展部深感失望。

統計顯示，中國每年向宏都拉斯出口超過20億美元（約台幣（660億）的商品，宏國出口到中國的商品卻只有4千萬美元（約台幣13.2億）的咖啡等農產品，更別提白蝦了，宏國與中建交未蒙其利，先受其害。

瓜地馬拉媒體稱，宏國並不是唯一一個遭受中國商品入侵的中美洲國家，尼加拉瓜各省也出現中國商店的激增的現象，正在為當地商業帶來嚴重危機，當地小型商家的生意同樣縮水 70%。

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