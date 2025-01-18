刪國土計畫301萬卻大砍42億 國土署︰嚴重衝擊社宅與租補

〔記者高嘉和/台北報導〕針對立委提案因國土計畫延後上路，因此刪除及凍結國土署本署約四十一．五億元，另提案刪除住宅政策及住宅計畫之推動-對國內團體捐助的一．二四億元。國土署昨表示，立委提案刪除經費主要是推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及推動居住正義的社會住宅等相關工作，其中辦理國土管理等計畫研擬審議及規劃管理經費僅占三○一萬元。

國土署表示，如預算遭刪減，將影響政府提供租金補貼，減輕弱勢租屋族群居住負擔的政策推動，另凍結相關預算若後續未能解結，將影響經費到位期程；目前接受租金補貼核定戶，補貼期間恐有無法如期銜接的狀況，且今年年雖然預計補貼七十五萬戶，但預算如因未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修，造成有申請需求的民眾無法受到照顧。

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刪除預算除影響既有政策推動外，還同時涉及新北地區最具規模的跨部會社宅興建案「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」。

國土署指出，新北市汐止區十年來人口成長超過七％，人口超過二十萬，戶數達九．五萬戶，如今規劃僅三二五戶社會住宅，白匏湖案去年已完成規劃評估作業，將提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施、三．四公頃運動中心及戶外運動設施；今年編列一．五九億元預算，預計辦理聯外道路與基礎建設設計及發包，預算若被減列，白匏湖園區之社會住宅、社會福利、運動休閒及生態保護進度將嚴重停擺，勢必辜負新北汐止在地居民的期待。

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