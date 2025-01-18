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勞動部：預算遭大砍近8000萬 面臨5大衝擊

2025/01/18 15:53

勞動部預算恐遭大砍近8000萬，勞動部表示將面臨5大衝擊。（勞動部提供）勞動部預算恐遭大砍近8000萬，勞動部表示將面臨5大衝擊。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕藍白聯手大砍各部會預算，勞動部114年度預算將被大刪7766.8萬元，勞動部長洪申翰今日再度向外喊話，表示將嚴重影響勞動業務推動及一線人力薪資，特別是其中遭刪除的「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元，將使「產檢及陪產檢假薪資補助」無以爲繼，懇請各界予以支持。

下週一立法院將針對政府總預算進行表決，勞動部今日指出，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減7766.8萬元，影響業務推動。

勞動部列舉5項重大影響，包括新手爸媽及微小企業權益將受衝擊、勞保權益資訊無法及時得知、勞動力發展署第一線人員薪資發放困難、影響工會勞工教育補助與會員服務，及基本行政工作受影響。

以民眾黨黨團提案，刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元併凍結20%（1942萬9000元）為例。勞動部表示，該項預算為產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助，由原本的5日增加至7日，規定雇主照給工資，但政府編列預算補助2日的薪資費用。

勞動部統計，這二項補助每月平均核發數為712萬元，若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐9個多月，無法支應全年度補助，將直接影響懷孕勞工的權益。

此外，民眾黨團也提案，刪減勞動力發展署「業務費」1000萬元，另凍結20%，凍結金額達4018萬元。勞動部強調，因業務費中最高的比例，就是第一線就業服務工作人員的薪資，若這1000萬元預算遭到刪除，將影響第一線人員的生計與收入。

此外，民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「一般行政」科目10%預算，刪減金額達3576.2萬元，另凍結20%，凍結金額達7152.4萬元，恐將使勞發署本署200餘名推動失業者及身心障礙者等弱勢民眾所需職業訓練、就業服務措施工作人員的薪資，將無法足額發放。

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