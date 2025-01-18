遭美列AI晶片2級管制名單 以色列哀嚎展開掃貨行動

美國對AI晶片出口祭出三級管制，以色列雖是美國盟友，卻落在AI算力受限的第二級，業者憂心忡忡。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕拜登政府趕在卸任前對AI晶片出口祭出三級管制，台灣等18個美國盟友不受限制，以色列雖是美國盟友，卻落在AI算力受限的第二級，未來恐須向美國申請執照，才能購買美商在當地研發的AI晶片。以色列業界直言，新規定將對該國造成非常嚴重的衝擊，以色列國防部已決定趕在法案生效前，加速採購AI晶片。

美國政府日前宣布，AI晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。第二類國家是100多個將受到先進半導體新限制的國家，但有個別豁免；第三類包括像中國和俄羅斯則面臨封殺命運。

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印度與以色列、新加坡等美國盟友和親密夥伴屬於第二類，美國的新規定引起以色列高度關注。

以媒稱，美國最新出口管制將對以色列造成非常嚴重的衝擊，國家算力受限，將帶來重大打擊。這些技術早已內建於當今數千萬台電腦。未來每一款出口到以色列的處理器都將需要美國主管機關核准，這會拖慢研究、資料中心建造及雲端服務的進展。

以媒認為，雖然英特爾是在以色列開發出Gaudi系列AI處理器，一旦美國AI晶片三級出口制正式上路，以色列實體想要購買在當地開發的Gaudi 3處理器、恐怕也要向美國申請執照。

以色列國防部人工智慧部門負責人坦承，由於美國的限制威脅到以色列的AI發展和安全，國防部已經正在加快採購並調整策略。

由於美國新的「人工智慧擴散臨時最終規則」將有120天的時間供公眾提出意見，以色列智庫-國家安全研究所研究員索貝爾曼（Ariel Sobelman）表示，AI晶片出口限制的收緊，可能會對以色列造成嚴重影響。即使這項決定被推翻，我們也不能忽視以色列AI地位的持續下滑。

他直言，寄希望於川普政府取消這些限制是錯誤的，即使逆轉，我們也必須將此視為警鐘並採取果斷行動。

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