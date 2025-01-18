晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

遭美列AI晶片2級管制名單 以色列哀嚎展開掃貨行動

2025/01/18 15:44

美國對AI晶片出口祭出三級管制，以色列雖是美國盟友，卻落在AI算力受限的第二級，業者憂心忡忡。示意圖。（法新社）美國對AI晶片出口祭出三級管制，以色列雖是美國盟友，卻落在AI算力受限的第二級，業者憂心忡忡。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕拜登政府趕在卸任前對AI晶片出口祭出三級管制，台灣等18個美國盟友不受限制，以色列雖是美國盟友，卻落在AI算力受限的第二級，未來恐須向美國申請執照，才能購買美商在當地研發的AI晶片。以色列業界直言，新規定將對該國造成非常嚴重的衝擊，以色列國防部已決定趕在法案生效前，加速採購AI晶片。

美國政府日前宣布，AI晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。第二類國家是100多個將受到先進半導體新限制的國家，但有個別豁免；第三類包括像中國和俄羅斯則面臨封殺命運。

印度與以色列、新加坡等美國盟友和親密夥伴屬於第二類，美國的新規定引起以色列高度關注。

以媒稱，美國最新出口管制將對以色列造成非常嚴重的衝擊，國家算力受限，將帶來重大打擊。這些技術早已內建於當今數千萬台電腦。未來每一款出口到以色列的處理器都將需要美國主管機關核准，這會拖慢研究、資料中心建造及雲端服務的進展。

以媒認為，雖然英特爾是在以色列開發出Gaudi系列AI處理器，一旦美國AI晶片三級出口制正式上路，以色列實體想要購買在當地開發的Gaudi 3處理器、恐怕也要向美國申請執照。

以色列國防部人工智慧部門負責人坦承，由於美國的限制威脅到以色列的AI發展和安全，國防部已經正在加快採購並調整策略。

由於美國新的「人工智慧擴散臨時最終規則」將有120天的時間供公眾提出意見，以色列智庫-國家安全研究所研究員索貝爾曼（Ariel Sobelman）表示，AI晶片出口限制的收緊，可能會對以色列造成嚴重影響。即使這項決定被推翻，我們也不能忽視以色列AI地位的持續下滑。

他直言，寄希望於川普政府取消這些限制是錯誤的，即使逆轉，我們也必須將此視為警鐘並採取果斷行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財