新北300億元中央擴大租金補貼 首波補貼8萬4千戶

新北市今年首波300億元中央擴大租金補貼結果出爐，經審查符合資格有8萬4715戶，將全數補貼。（新北市城鄉局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆新年將至，新北市城鄉發展局長黃國峰表示，今年首波300億元中央擴大租金補貼結果出爐，經審查符合資格有8萬4715戶，將全數補貼，審查結果公文將於1月底前分批陸續寄送，已備齊租約相關資料者，款項將於農曆年前撥入申請人指定帳戶。

城鄉局表示，今年租金補貼改由各縣市政府主辦，補貼戶數持續擴大，已接受前、去年300億租金補貼者或於去年9月1日至12月31日新申請且核定者，不用重新申請，直接以舊案代入，經審查符合資格者共8萬4715戶。

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城鄉局分析申請人年齡，未滿40歲占53%、40至64歲占36%、65歲以上占11%，其中有約5成屬於青年申請；申請新北市租賃房屋補貼者分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等4區為大宗，都是新北市人口快速成長或人口密度高的行政區。

城鄉局指出，首批申請案已於去年12月起陸續撥款，最多可以持續補貼至今年12月；300億元中央擴大租金補貼受理至今年12月31日止，因申請踴躍，已加速審核作業，若因租約續約補件量大須待人員審查或尚待申請人補正新租約情形，審畢符合後會追溯1月開始的補貼。

此外，城鄉局提醒，為避免於補貼期間因租約到期或搬遷導致無法如期領到補貼款、溢領，補貼戶如有租約到期或搬遷，應依規定於租約屆滿或搬遷後3個月內，主動將新租賃契約資料送至城鄉局審查，並來電確認。

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