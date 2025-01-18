黃金突破關鍵2700美元！週線連3紅 專家揭曉關鍵原因

週五（17日）黃金承壓，但由於川普即將重返白宮，讓黃金價格突破關鍵的2700美元水準，週線也收紅，連續第3週上漲。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（17日）黃金承壓，但由於川普即將重返白宮，其政策的不確定性，使市場押注進一步降息，讓黃金價格突破關鍵的2700美元水準，週線也收紅，連續第3週上漲。

現貨黃金下跌0.4%至每盎司2701.03美元；美國黃金期貨下跌0.1%，報每盎司2748.70美元。

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《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger） 表示：「今日回調幅度並不大，更偏向獲利了結，或許是因為美元今日略有上漲，稍微增加了一些壓力。」

黃金本週四觸及1個多月高點，距10月創下的2790.15美元的歷史高點僅差65.6美元。本週迄今黃金上漲0.8%，為連續第3週上漲，係因週三公布的美國核心通膨數據較預期疲弱，讓市場更加預期Fed降息不只一次。

交易員目前預計年底前Fed將降息兩次，美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）暗示，如果經濟數據進一步疲軟，Fed可能會進一步降息。

市場目前熱切等待川普1月20日的就職典禮，預計其廣泛的貿易關稅將進一步刺激通膨並引發貿易戰，這可能會增加黃金的避險吸引力，梅格說：「川普總統即將實施的政策所帶來的不確定性一直是支撐黃金的因素之一。」

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）則表示：「市場對於關稅的現狀以及如何實施，仍是一大問號，如果這些新政策損害經濟成長，許多投資者將把黃金視為對沖一些下行風險的一種方式。」

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