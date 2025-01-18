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不用大學畢業也能做！5大高薪工作揭曉 年薪破329萬元

2025/01/18 10:43

美國機構整理出了5個不需要大學學歷的最佳工作，圖為飛機機械師與維修技術員。（彭博）美國機構整理出了5個不需要大學學歷的最佳工作，圖為飛機機械師與維修技術員。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕來自美國學生援助組織 （ASA，American Student Assistance） 和非營利組織BGI（Burning Glass Institute）的調查發現，美國某些職業比其他職業更能幫助沒有大學學歷的人實現成功，ASA和BGI將其稱呼為「發射台職位」（launchpad jobs）。研究同時也整理出了5個不需要大學學歷的最佳工作，分別是飛機機械師與維修技術員、電力線路安裝員、鐵路列車長、風力渦輪機維修技術員和化工廠及系統操作員。

《CNBC》報導，最新研究發現，有200萬名非大學畢業的美國人，其年收超過10萬美元（約329萬元新台幣），而且還有近5分之1非大學畢業的美國人，其年收超過了大學畢業生的平均水準。

ASA和BGI指出，「發射台職位」為年輕工作者提供晉升機會、職業流動性、高收入潛力、優質福利和工作穩定性。報告指出，在2023年，美國有近200萬個此類工作的入門職缺。這些職位包括緊急醫療技術員（EMT）、電工及銀行櫃員等，這些角色通常作為通往管理職或年薪6位數美元的跳板。

研究同時也整理出5個不需要大學學歷，且提供良好工作保障，以及年薪6位數美元潛力的熱門職位。分別是飛機機械師與維修技術員（年薪中位數7萬5020美元、收入前10%者年薪中位數為11萬4750美元）；電力線路安裝員（年薪中位數8萬5420美元、收入前10%者年薪中位數為11萬9920美元）。

以及鐵路列車長（年薪中位數7萬1130美元、收入前10%者年薪中位數為9萬9210美元）、風力渦輪機維修技術員（年薪中位數6萬1770美元、收入前10%者年薪中位數為9萬300美元）和化工廠及系統操作員（年薪中位數8萬30美元、收入前10%者年薪中位數為10萬8470美元）。

就算是起薪較低且不需要大學學歷的入門級工作，也可能是通往年薪6位數美元的道路。ASA總裁兼執行長埃迪（Jean Eddy）表示：「剛從高中畢業進入職場的年輕人，通常只考慮起薪作為決策依據，但這只是選擇職業時應考量的其中一個因素。」例如，風力渦輪機技術員是美國增長最快的職業之一，預計未來10年該領域的就業人數將幾乎翻倍。

埃迪表示，對於選擇上大學的人來說，他們已有完善的支持和資源，但高中畢業後就立即投入職場的年輕人「並沒有同等水準的支持」，這些人需要的職業規劃支援與大學畢業導向的同齡人截然不同。

埃迪認為，隨著越來越多美國人質疑大學學歷的價值，這類職業規劃支援的資源，對於縮小大學學歷與高中學歷者之間的收入差距相當重要。

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