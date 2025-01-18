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人口下降老化、經濟持續低迷 中國青年拒繳養老社保基金

2025/01/18 06:56

中國人口連續3年下降且持續老化，經濟持續低迷造成許多年輕人對未來缺乏信心，相繼退出社會保障基金。（歐新社）中國人口連續3年下降且持續老化，經濟持續低迷造成許多年輕人對未來缺乏信心，相繼退出社會保障基金。（歐新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國人口連續3年下降且持續老化，經濟持續低迷造成許多年輕人對未來缺乏信心，相繼退出社會保障基金，寧願把錢省下來，自己給自己養老，也不相信國家提供的退休金。

美國之音（VOA）18日報導，中國自今年元旦起正式實施延後退休制度，但早已有大批年輕人先行選擇退出社保，成為繼續「躺平」的具體表現。今年36歲的自由撰稿人「阿智」指出，現在的中國年輕人有一種想要遠離國家權力的想法，盡量減少向國家體系投入自己的血汗錢，過著一種「心酸小確幸」的生活方式。

阿智在去年9月全國人民代表大會常務委員會通過延後退休的新政後，選擇退出基本養老保險。這不是他第一次退保，但這次下定決心不再交給國家養老，理由之一是每個月繳交約1000人民幣（約4300台幣）的社保費，對他而言是一筆不算小的開銷，與其把錢花在幾十年後的養老上，不如「活在當下」。另一個理由則是他對中國社保體系沒有太大的期望與信心，擔心錢拿不回來。

阿智說，中國的社保基金虧空和入不敷出的情況早已行之有年，因此才會推出延後退休的政策，代表繳納社保退休金的時間變長了，這在躺平族看來，基本上就代表國家已經沒有錢給人民養老，因此退保也可以說是一種對於延後退休的不滿與抵制。尤其是老了以後也未必領得到退休金，而現在繳的錢「都是在幫別人養老，沒有意義。」

報導指出，中國民眾的養老資金共有3大支柱：第一支柱為基本養老保險（包括城鎮企業職工基本養老保險與城鄉居民基本養老保險），做為「保基本」的用途；第二支柱為企業年金及職業年金，由企業和勞工共同參與，期能發揮「補充」作用；第三支柱則是「個人養老金」，由民眾自由選擇參與市場化運作，在去年12月15日全面展開。在這三大支柱中，目前仍以第一支柱，也就是基本養老保險，在中國養老體系扮演最重要的角色。

據彭博報道，中國有數千萬青年暫停繳納養老金，在2024年前10個月，城鎮職工和城鄉居民養老金的淨流入僅成長2.3％，為5420億人民幣，低於前2年的兩位數成長；參與人數的成長率僅2019年的一半。

分析家指出，中國青年大量退保是否引發政策微調，值得後續關注。但無論如何，隨著中國老化趨勢加速發展，領取退休金的人數勢必逐漸增加，養老保險的負擔也將逐漸加重。政府只能不斷發行公債去支付退休金，但領取退休金的人都是已經沒有生產力的人，無法推動中國經濟成長，將來勢必變成中國政府極大的財政負擔。

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