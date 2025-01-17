求職信總是石沉大海 外媒爆2成職缺根本不存在

不少求職者發現求職信經常石沉大海，這些人可能正在申請一份不存在的「幽靈職缺」。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，不少求職者發現求職信和履歷經常石沉大海，這些人可能正在申請一份不存在的「幽靈職缺」。根據招聘平台 Greenhouse 最新分析，高達5分之1的招聘廣告是假的，或者根本沒有職缺。

根據 Greenhouse 分析，企業發布徵才廣告卻不打算填補的職缺，佔線上徵才廣告的比率可能達到5分之1。《華爾街日報》記者庫克 （Lynn Cook）剖析這些幽靈職缺（Ghost Jobs）背後原因。

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庫克直言，幽靈職缺聽起來很可怕，令求職者感到擔心，高達數百萬人在過去幾年就經歷過這種情況。幽靈職缺產生的原因很多，有時候是因為經濟環境出現問題，企業為了節省開支，突然決定遇缺不補。

有時候則是仲介機構發布徵才廣告，上面有公司名稱，卻帶著寫著機密的標籤，暗示它可能是你可能想去的某間大型企業，最後卻發現跟本沒有職缺。這些仲介機構只是想收集求職者資料，拿著個資去另一家公司推銷自己，然後說：「看看我們可以為你帶來的優秀人才庫，你可以從中挑選」。

求職者該怎麼辨識幽靈職缺？庫克說，如果在 Indeed 或 LinkedIn 等網站看到招聘訊息，可以直接上徵才公司的官網，看看該職位是否列在官網上。如果沒有，可能是騙局，也可能是假職缺。

倘若徵才企業的官網列出職缺，也要查看日期。大多數徵才資訊都說3天前發布或 30 多天前發布。一旦超過 30 天可能舊訊息，也很可能是已經找到人。因此，求職者不妨可以直接打電話或發送電子郵件給公司訊問。

對於幽靈職缺問題，勞動部在青年職涯發展中心網站也揭露避開幽靈職缺的方法，一是工作內容太模糊，有的工作描述甚至會敷衍了事，就要小心是否為幽靈職缺；二是萬年職缺，指的是刊登在求職平台許久，或老是重新徵人的職缺；三是薪資待遇不合理，月薪上下限卻差了一倍以上，那麼上限可能只是噱頭，建議先初步詢問招募窗口、探聽公司狀況，有心理準備再投遞履歷。

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