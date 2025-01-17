黃仁勳：今年也是大好年 明天與台灣供應鏈CEO們見面

輝達執行長黃仁勳今晚連跑兩場尾牙。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳來台展開一連串行程，今日與台積電（2330）董事長魏哲家共進午餐 ，晚間出席緯創（3231）與輝達尾牙。黃仁勳表示，明天預計與台灣供應鏈多位CEO見面。

黃仁勳表示，今日和魏哲家午餐主要是感謝台積電的支持，在台積電的努力下，上季完成令人讚嘆的工作，最新Blackwell、CoWoS-L等新技術快速進入量產，台積電創下有史以來複雜技術中最快量產的紀錄，台積電團隊超級忙碌，就是為今年做準備，今年也會是個大好年。

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近來GB200量產不順的傳言一波接一波，黃仁勳預計明天與台灣重要代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）等多家廠商午宴，黃仁勳指出，他將和台灣供應鏈多位CEO見面，感謝台灣供應鏈支持，台灣供應鏈夥伴正在全球45座工廠、24小時無休，生產Grace與Blackwell的超級電腦，今年會是很重要的一年，也是很好的一年。

美國拜登政府祭出最新美中AI禁令，媒體詢問他未來是否會再和川普新政府溝通討論，黃仁勳表示，他期待祝賀川普新政府上任，但已經安排和家人旅行慶祝新年，並未規劃參加川普的就職典禮。

黃仁勳預告，今年的台北國際電腦展（COMPITEX）會非常盛大，他將來台發表主題演講，也相信未來COMPUTEX會一年比一年盛大，畢竟現在只是AI時代的開端而已。

至於黃仁勳最愛的夜市，他笑說，昨天到逢甲夜市實在太多人了，寸步難行，未來還想去夜市，但必須和媒體錯開，絕不能和媒體同一天去夜市才可以。

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