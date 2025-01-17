會晤柯建銘談立委罷免？工總：反映業界心聲 盼預算早日通過

由於在野黨主張大砍預算，工總理事長潘俊榮（左）與工總名譽理事長許勝雄（右），拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年度總預算仍未通過，工總多次表示憂心，因此今（17日）上午由理事長潘俊榮率領理監事，拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘。至於會議中有人提及罷免政治議題，工總強調，尊重各界意見及不同立委的言論自由。工總強調，面對國際經貿挑戰，急需政府與國會協力合作，早日通過預算。

工總表示，此行是反映產業心聲，期盼立法院在近期總預算審查紛爭中，能夠找到方法解套。

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工總強調，當前國際競爭激烈，產業發展如逆水行舟，不進則退，相信行政及立法部門願意為台灣經濟的長期發展，放下成見，共同理智討論台灣產業的發展對策，這樣才能面對國際變局。

工總指出，今日拜會地點原本安排在青島會館柯建銘的總召辦公室，後來接到通知，調整為群賢樓101會議室，工總此行重點在於表達對產業及國家發展的關心。

至於會議主席對於罷免等政治課題的發言，工總強調，社會各界或有不同看法，「工總尊重各界意見及不同立委的言論自由，歉難評論，亦非為本會立場」。

工總重申，產業的發展需要大家一起努力和合作，面對國際經貿挑戰，此時此刻，急需政府與國會協力合作，早日通過預算並據以進行，才能符合產業等各層面未來發展之需要，為國家產生更大效益是大家共同的期待。

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