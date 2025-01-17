搶攻電子書閱讀器百億美元市場 富邦媒momoBOOK問世

momo推出momoBOOK登場。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕momo富邦媒（8454）持續推進多角化佈局，今日宣布momoBOOK重磅登場，看好電子書閱讀器市場未來5年有望成長百億美元規模，momo搶在台北國際書展前搭配早鳥優惠搶市。

momo近年以低於其他多數通路的價格販售書籍，在文書市場搶市占，該公司表示，momoBOOK除了硬體上的創新外，也將數位生態整合推向新高度，除momo會員可以用既有電商帳戶登入外，也能享有momo購物書城內豐富的圖書資源與優惠價格。

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此外，momoBOOK支援最多5台裝置的跨平台同步功能，讓閱讀進度、書籤與註記可以在電子書閱讀器、手機和平板之間自由切換，真正實現「隨時隨地閱讀」的便利性。

momo指出，這種生態整合除強化了用戶體驗，更展現了momo在數位閱讀領域的深度布局，透過硬體設計、內容資源和會員服務的全方位結合，momoBOOK正逐步構建一個無縫衔接的完整閱讀服務生態圈，滿足用戶多元需求。

針對momoBOOK規格，momo說明， momoBOOK以金屬材質創新設計，打造出僅3.2mm的業界最薄機身，且僅重216g，輕巧便攜，是日常隨身的理想選擇，提供舒適的單手握持體驗，即使長時間使用也能減少手部疲勞。

除了外觀設計上的突破，momoBOOK硬體性能也十分出色。配備2+64GB的大容量儲存空間和4核心1.8GHz處理器，能輕鬆容納數千本書籍，同時提供極為流暢的翻頁和操作體驗。

momoBOOK內建2300mAh大容量電池，具備卓越的續航能力，讓用戶享受長時間閱讀的無憂體驗。

針對讀者多樣化的使用場景，momoBOOK提供24級冷暖光亮度調節功能，輕鬆適應各種環境光源，有效減少眼部疲勞。不論是通勤族還是學生，7吋輕巧機身設計方便隨身攜帶，隨時隨地帶來高品質的閱讀享受。

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