晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

搶攻電子書閱讀器百億美元市場 富邦媒momoBOOK問世

2025/01/17 17:14

momo推出momoBOOK登場。（業者提供）momo推出momoBOOK登場。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕momo富邦媒（8454）持續推進多角化佈局，今日宣布momoBOOK重磅登場，看好電子書閱讀器市場未來5年有望成長百億美元規模，momo搶在台北國際書展前搭配早鳥優惠搶市。

momo近年以低於其他多數通路的價格販售書籍，在文書市場搶市占，該公司表示，momoBOOK除了硬體上的創新外，也將數位生態整合推向新高度，除momo會員可以用既有電商帳戶登入外，也能享有momo購物書城內豐富的圖書資源與優惠價格。

此外，momoBOOK支援最多5台裝置的跨平台同步功能，讓閱讀進度、書籤與註記可以在電子書閱讀器、手機和平板之間自由切換，真正實現「隨時隨地閱讀」的便利性。

momo指出，這種生態整合除強化了用戶體驗，更展現了momo在數位閱讀領域的深度布局，透過硬體設計、內容資源和會員服務的全方位結合，momoBOOK正逐步構建一個無縫衔接的完整閱讀服務生態圈，滿足用戶多元需求。

針對momoBOOK規格，momo說明， momoBOOK以金屬材質創新設計，打造出僅3.2mm的業界最薄機身，且僅重216g，輕巧便攜，是日常隨身的理想選擇，提供舒適的單手握持體驗，即使長時間使用也能減少手部疲勞。

除了外觀設計上的突破，momoBOOK硬體性能也十分出色。配備2+64GB的大容量儲存空間和4核心1.8GHz處理器，能輕鬆容納數千本書籍，同時提供極為流暢的翻頁和操作體驗。

momoBOOK內建2300mAh大容量電池，具備卓越的續航能力，讓用戶享受長時間閱讀的無憂體驗。

針對讀者多樣化的使用場景，momoBOOK提供24級冷暖光亮度調節功能，輕鬆適應各種環境光源，有效減少眼部疲勞。不論是通勤族還是學生，7吋輕巧機身設計方便隨身攜帶，隨時隨地帶來高品質的閱讀享受。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財