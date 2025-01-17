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大同超高壓供電系統儲能案場完工併網送電

2025/01/17 15:42

大同智能宣布，集團第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。（業者提供）大同智能宣布，集團第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）旗下新能源事業團隊大同智能宣布，大同第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電，場址位於大園電纜廠區內，將於近期加入電力交易平台參與台電輔助服務，未來工商、家用表後儲能及虛擬電廠都是大同智能業務推展重點。

大同表示，目前建置的儲能電量已逾115MW，其中，自建的E-dReg儲能電量約50MW，分別位於觀音廠6MW，以及本案電纜廠超高壓系統的44MW。

大同表示，此次AFC E-dReg儲能案場約44MW/158.89MWh，每日提供126.4MWh儲電量，相當於1.26萬家戶用電量，總建置面積7036平方公尺，由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站，並有上、下基地，16間電池組合屋。

而電池模組則採用國際大廠三星SDI E4，電力轉換系統PCS由PE 與 Fimer（ABB）供應， 搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，同時並採用大同電纜廠的超高壓電力纜線等設備，展示大同在儲能設計建置、機電整合的一站式服務能力。

大同表示，公司長期參與台灣電力基礎建設，並率先發展智慧能源系統與應用，在儲能領域累積豐厚實績，包含台灣第一座微電網示範園區，遠至離島南沙、東沙、七美島的微電網系統。

此外，台灣首批上線台電日前電力交易平台，大同也是台灣第一家上線增強型動態調頻儲能系統的營運商，並參與全台第一套兆瓦級大型儲能案場建置，不僅協助台灣電網穩定提高供電品質，亦有助台灣再生能源發展。

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