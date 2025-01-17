名師解盤》蔡明翰：封關前夕量縮 可適度抱股過年

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美國昨天公布去年12月的零售銷售數字，低於預期，加上FED官員釋出比較多的鴿派言論，市場預期今年降息機率稍微提升，但主要還是川普即將就任，市場擔憂未來關稅拉高，可能導致通膨升溫，股市仍具有一定壓力，尤其是科技類股仍延續比較疲弱格局，重要指標包含輝達，昨天下跌超過2%，另外蘋果下跌超過4%，導致台積電雖然法說優於預期，台積電ADR逆勢走揚，但週五台股上仍有一定壓力，台積電小幅開高後，進入震盪整理，導致加權指數也呈現開高走低現象，終場還是靠著台積電拉抬，幫助指數翻紅，終場上漲122點，指數站回月、季線之上，成交量能還是主要農曆年即將封關，所以成交量能不能有效擴大。

目前角度看，市場觀望氣氛相對較重，雖然基本面表現優異，尤其台積電法說，對於第一季展望，或者全年度後續發展，都給予比較樂觀看法，但股價表現受到一定壓力，當然前幾天法說會前，股價已經明顯反應，是個很重要因素外，市場擔憂川普上任後，科技股是否會大幅震盪，另外農曆年即將封關，這兩大不確定因素，台股尤其台積電股價，會有一定壓抑作用，提醒投資人，目前市場對川普上任後的看法，有點過度悲觀，目前市場預期，川普上任後，有可能會用緊急命令，對全球所有進口商品課1~2成的關稅，另外中國關稅甚至可能達5~6成，所以這些市場擔憂下，未來川普就任，並沒有更嚴厲關稅措施出台，很有可能出現利空出盡狀況，對台股來講，有可能封關後國際股市陸續轉多，目前角度，市場雖然擔憂川普導致國際股市維持弱勢，台股又在封關前量縮震盪，但還是建議投資人今年還是要適度抱股過年，趁近期量縮震盪拉回的時候，持續分批逢低布局。

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