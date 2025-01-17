焦點股》宏致：每股盈餘增幅顯著 股價大漲

宏致預估，2025年整體營業額有機會超過百億大關，且不排除再戰新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宏致（3605）受惠於去年營收增長15.14%，加上每股盈餘（EPS）有機會衝上2元，顯著優於2023年的每股淨損1.98元（EPS-1.98），今日市場大受激勵，帶動宏致盤中股價由綠翻紅，截至下午1時17分暫報49.5元，漲幅5.66%，成交量1775張。

宏致雲端產業領域當中的AI高速連接器出貨已於去年8月起逐月放量，2024下半年的營收貢獻成長逾30%，內部看好2025年此區塊的業績比重不排除能夠達到5%以上，正在努力開發的高速連接線也持續對客戶送樣、爭取認證、本季結束之前可望斬獲成果。

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宏致預估，2025年旗下消費性電子業績可望年增雙位數百分比，雲端、工業領域溫和成長，汽車產業領域則是年對年持平，此外，除AI伺服器高速連接器繼續出貨，受惠於高速連接線接力助攻，2025年整體營業額有機會超過百億大關，且不排除再戰新高。

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