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川普上任倒數！股匯走勢轉震盪 新台幣暫收32.922元

2025/01/17 12:24

川普上任倒數！股匯走勢轉震盪，新台幣暫收32.922元（記者陳梅英攝）川普上任倒數！股匯走勢轉震盪，新台幣暫收32.922元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股在昨日暴漲之後，隨川普即將於下週一上任，投資人落袋為安，台股轉至平盤附近震盪，新台幣兌美元匯率也在早盤由升轉貶，中午暫時收32.922元、升值0.6分，台北外匯經紀公司成交量4.88億美元。

美經濟數據好壞參半，尤其是核心通膨低於預期，使美元指數跌破109，持續激勵亞幣走揚，台幣早盤以32.88元、升值4.8分開出，一度衝上32.875元，寫逾1周新高，不過隨台股震盪，川普20日即將舉行就職典禮，市場避險情緒升溫下，台幣數度翻黑，最低觸及32.947元，市場觀望氣氛濃厚，午後可觀察外資動向以及出口商年關前拋匯需求。

觀察主要亞幣，日圓因日銀總裁植田和男表態下週利率會議討論升息，近日成為最強亞幣，早盤最高升抵154.986兑1美元後也出現拉回，目前回到155價位附近整理。倒是人民幣今日貶值壓力稍微減輕，在岸價早盤回升至7.323兑1美元。

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