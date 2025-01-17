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台美避免雙重課稅獲眾議院高票通過 政院經貿辦：有助美商投資台灣

2025/01/17 12:32

行政院經貿談判辦公室今天表示，台美若簽署避免雙重課稅相關協定，有助使台美雙邊投資繼續成長。 （資料照）行政院經貿談判辦公室今天表示，台美若簽署避免雙重課稅相關協定，有助使台美雙邊投資繼續成長。 （資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國眾議院1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。行政院經貿談判辦公室今天表示，美國是我最重要的投資目的地之一，台美若簽署避免雙重課稅相關協定，有助雙方業者享有更加合理、公平的租稅環境，使台美雙邊投資繼續成長。

政院經貿辦指出，近年面對地緣政治風險以及供應鏈移轉，我對美投資大幅成長，2024年我國對美投資總計達141億美元，占我對外投資的29%，美國已成為我國第一大對外投資的目的地。台美避免雙重課稅相關安排將有助增加我商赴美投資環境的穩定。

經貿辦分析，稅務協定亦將有助美資繼續投資台灣。美國為台灣主要投資來源國，2024年我核准美資來台投資金額9.38億美元，排名第三，較2023年上升二名，占外人投資金額11.9%。美商對台灣具高度信心，如Amazon、Microsoft等美商在 2024年均加碼投資台灣，良好穩定的租稅環境，將有助美商繼續投資台灣。

經貿辦說明，依據美國法制，本案後續尚需美國參議院通過，我國將繼續推進台美避免雙重課稅協定，盼儘速順利完成。

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