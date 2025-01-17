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華府擴大晶片管制 中國放話對美成熟晶片啟動反補貼調查

2025/01/17 11:03

中國商務部表示，將針對美國政府對於半導體產業的補貼展開調查。（路透資料照）中國商務部表示，將針對美國政府對於半導體產業的補貼展開調查。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國上（12）月對中國製的成熟製程晶片啟動301貿易調查，可能徵收更多的關稅，中國商務部週四（16日）表示，將針對美國政府對於半導體產業的補貼，涉及對中國成熟製程晶片製造商造成的損害展開調查。

《路透》報導，隨著華府不斷擴大針對中國半導體產業的限制，北京也祭出了最新的報復措施。中國商務部在1份聲明中表示，拜登政府對於晶片產業給予了大量補貼，美企因此得到了不公平的競爭優勢，對中低價出口成熟製程晶片，損害了中國產業的權益。

中國商務部發佈公告後，中國半導體產業協會也發表了支持調查的聲明。由中國最大晶片公司高層組成的協會表示，拜登政府的《晶片法案》成為在2022年位美國半導體生產、研究和勞動力發展提供527億美元（約新台幣1.73兆元）的補貼，嚴重違反了基本原則、市場經濟法則。

北京的指控與拜登政府9月宣佈對所有中國晶片進口加徵關稅的理由相呼應，華府上（12）月也針對中國成熟製程晶片產業進行了調查。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，該產業擴大了產能，「人為」壓低了價格，破壞競爭。華府過去3年也加強了針對中國出售先進、美國製AI晶片的出口管制。

目前仍不清楚中國政府的調查將導致什麼報復行動，但英特爾（Intel）等向中國市場銷售成熟製程晶片的美企可能會受影響。儘管中國半導體產業整體落後於美國，但各界普遍認為，北京透過限制稀土出口、對輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查等措施，報復華府的晶片限制。

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