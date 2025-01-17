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若美股出現「這3種狀況」 貝萊德示警：將轉為避險模式

2025/01/17 11:09

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）策略師本週發布報告，列出了可能導致其轉向避險模式的「3大因素」。（美聯社）全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）策略師本週發布報告，列出了可能導致其轉向避險模式的「3大因素」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）策略師本週發布報告，顯示儘管該公司仍擁抱風險資產，但也列出了可能導致其轉向避險模式的「3大因素」，分別是川普的政策轉向對市場不友好、投資者情緒惡化，以及金融市場的脆弱跡象。

《商業內幕》（Business Insider）報導，貝萊德的策略師們在報告中指出：「我們認為，美國股市可能會繼續上漲。然而，經濟轉型和全球政策變化，可能會將市場和經濟推向一個新的局面。」

報告指出，首個因素是「川普的政策轉向對市場不友好」，儘管市場普遍認為，川普的總統任期對風險資產有利，在川普於去年11月贏得美國總統大選後，投資人期待寬鬆的監管，以及2025年更高增長的潛力。但貝萊德指出，川普也可能採取「對市場不友好」的政策，包括兌現其削減稅收，以及對美國進口商品徵收高額關稅的承諾，而這些政策可能推高通膨，進一步加劇美國的債務負擔，並可能導致利率長期維持在高位，這些都會對風險資產構成潛在的不利因素。

其次是「投資者情緒惡化」，投資者對股市前景的悲觀看法可能對市場產生壓力。貝萊德指出，由於企業獲利疲軟或科技類股估值過高，交易者可能會傾向於降低風險。最近幾週，投資者情緒已經開始趨於悲觀。根據美國散戶協會（AAII）最新的投資者情緒調查，37%的投資者表示他們對未來6個月的股市持悲觀看法，高於歷史平均水平的31%。

最後是「金融市場的脆弱跡象」。策略師表示，「脆弱性升高」的金融市場是另一個可能促使貝萊德放棄風險交易的觸發因素。貝萊德指出了近期美國債券的拋售，這源於對川普政策可能推高通膨的擔憂，可能導致利率長期保持高位。策略師補充道，隨着投資者對持有美國國債所需要的期限溢價更高，美國國債殖利率可能會從目前的水準上升。報告指出：「以更高的利率對公司債務進行再融資是另一項風險，這可能會挑戰那些假設利率將保持低位公司的商業模式。」

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