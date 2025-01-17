中國駭客攻擊美財政部 傳葉倫電腦也淪陷

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據2名知情人士透露，在中國政府支持的駭客對美國財政部進行廣泛的攻擊行動當中，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的電腦也遭入侵，取得部份非機密文件。

《彭博》報導，葉倫電腦遭入侵使得財政部的資料外洩成為中國政府發動的最新一次駭客攻擊，已攻入美國聯邦政府的最高階層。根據先前的報告顯示，駭客瞄準的目標是財政部在制裁、情報和國際事務中的作用，但並沒有滲透美國財政部的電子郵件或機密系統。

請繼續往下閱讀...

知情人士補充，葉倫的2名副手艾迪耶摩（Wally Adeyemo）和史密斯（Brad Smith）的電腦同樣淪陷。其中1名知情人士稱，葉倫的電腦上被取得的文件不到50份。財政部人員週三（15日）、週四（16日）在國會山莊通報了這起駭客攻擊事件。

報告指出，中國駭客入侵了財政部高階官員的電腦以及400多台筆記型電腦和桌機，取得了員工的使用者名稱、密碼，以及個人設備上的3000多個文件。根據財政部報告，駭客還取得了美國外國投資委員會（CFIUS）進行中調查的敏感數據和資料。

調查人員將這起駭客攻擊事件歸咎於中國政府支持的駭客組織，該組織在網路安全圈被稱為「絲綢颱風」（Silk Typhoon）與UNC5221。

中國官員長期以來一直否認美國關於國家支持網路攻擊的指控，2023年，美國多名重要政府官員電子郵件帳戶被入侵，包括美國商業部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns），當時矛頭同樣指向了中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法