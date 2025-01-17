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川普就職典禮門票搶手 ! 彭博曝「輝達、台積電不出席原因」

2025/01/17 10:09

川普就職典禮已進入倒數，早在1月初典禮門票就一票難求。（路透）川普就職典禮已進入倒數，早在1月初典禮門票就一票難求。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府即將在當地時間1月20日進行政權輪替，但在今年1月初時，川普就職慶典活動的門票就已一票難求。不過，堪稱全球半導體界最具指標輝達和台積電，卻都未參加川普就職典禮，當中黃仁勳更在此時離開美國、展開訪華行程，與其他美國知名科技領袖的趨勢背道而馳。

《彭博》指出，消息人士透露稱，黃仁勳通常在農曆新年前後訪問東南亞；且，他也從未參加過美國總統就職典禮。

根據公開資訊顯示，黃仁勳於1月15日抵達中國深圳，到訪原因是為了與員工慶祝春節。之後飛往台灣，16日下午於台中和矽品精密董事長蔡祺文共同出席潭科廠的啟用儀式。

過去2年，輝達已名列最有價值的科技公司、僅次於蘋果。但在即將到來的川普就職典禮，包括蘋果執行長庫克、亞馬遜創始人貝佐斯，及川普親密盟友特斯拉執行長馬斯克均會參加。

至於台積電董事長魏哲家也指出，不會參加川普就職典禮，也不會為就職典禮捐款，原因是「台積電希望保持低調」。

《華爾街日報》指出，此次川普就職典禮吸引了來自各行各業的大額捐款人，川普盟友們已為多個川普團體拿到每筆金額為1000萬-1500萬美元（約新台幣3.3-4.9億元）的捐款，候補名單上還有部分的潛在捐款人士正排隊等待門票。

因此，在今年1月初時，川普就職慶典活動的門票就已一票難求，部分捐款達到6位數的捐款人要求顧問幫忙進入就職會場，遭到拒絕。

據報導，川普就職典禮迄今已籌集到逾2億美元（約新台幣65.8億元），最終金額可能達到8年前的2倍。知情人士稱，捐款超過了1000萬美元的企業中，其中1家是加密貨幣公司Ripple Labs，該公司在川普就職典禮前夕對其展開遊說。

另外，摩根大通（JPMorgan Chase）也在川普就職典禮中捐款100萬美元（約新台幣近3300萬元），康卡斯特（Comcast）、麥當勞、達美航空、防務承包商洛克希德-馬丁（Lockheed Martin）和嬌生（Johnson & Johnson）也將分別捐款100萬美元。其中，麥當勞、達美航空和嬌生是10年以來，首次在美國總統就職典禮進行捐款。

代表電子支付聯盟（Electronic Payments Coalition）捐款100萬美元，該聯盟的成員包括富國銀行（Wells Fargo）、Visa和萬事達卡（Mastercard）等信用卡和銀行業公司。

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