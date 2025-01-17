川普關稅讓印度成最大贏家還是經濟絆腳石？全掌握在「這個人」手上

專家表示，馬斯克在美國對華貿易政策具有很大影響力，若他促使美中達成協議，將不利於印度經濟成長。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美當選總統川普距離宣誓就職剩不到1週，他承諾從第1天起就將開展一系列活動，專家表示，由於供應鏈多元化與地緣政治風險相對低，川普的關稅將讓印度成為最大贏家，不過，對於印度進口關稅不滿的特斯拉執行長馬斯克，在美國對華貿易政策具有很大影響力，若他促使美中達成協議，將不利於印度經濟成長。

CNBC報導，川普承諾對所有來自中國的進口產品徵收高額關稅，這是1項令全球投資者擔憂但也被視為對印度有利的關鍵政策。

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經濟學家預計，隨著美國公司將嘗試實現供應鏈多元化，印度將從美中貿易爭端中受益。

凱投宏觀（Capital Economics）Shilan Shah和Marcel Thieliant表示，印度和印尼有可能被證明是川普關稅的最大和最直接的受益者，因地緣政治風險相當低。

不過，許多分析師也預測，僅因為關稅，美國製造業不太可能復甦，相反，進口稅可能會在沒有經濟成長的情況下，導致通膨飆升。

雖然華盛頓最近的傳言表明，關稅不太可能是廣泛的，不過，特斯拉執行長馬斯克可能對美國對華貿易政策產生巨大影響，這可能不利於印度的經濟成長。

馬斯克作為特斯拉的掌門人，特斯拉在中國擁有巨大的經濟風險，並希望兩個超級大國之間的貿易政策盡快得到解決，而不是讓緊張局勢升級。

中國政府也有可能將馬斯克視為可以幫助緩解北京和華盛頓之間緊張關係的操作者。

雖然馬斯克並不是唯一1個在中國擁有商業利益的人，但他是未來總統的親密顧問核心圈之一，並且有可能在美中貿易協議中發揮關鍵作用。

印度資本增長基金投資組合經理高拉夫·納拉恩（Gaurav Narain）表示，如果美國與中國達成協議，這對印度來說無疑是一個負面結果。

企業顯然正在探索中國的替代品，這為印度提供了重大機會，如果達成協議，那麼尋找替代方案的緊迫性就會消失，因為中國仍然更具成本競爭力，並擁有完整的供應鏈。

馬斯克曾公開表達他對印度「迄今為止世界上最高」的汽車進口關稅的不滿。現在聽取川普意見的馬斯克非但不會支持印度，反而可能會因印度進口關稅，重新引發印度和美國之間的貿易緊張局勢。

為了吸引馬斯克並在一定程度上轉移人們對其自身關稅政策的注意力，印度政府在幾十年來一直將電動車進口關稅維持在100%的水平後，到2024年暫時將其降至15%。

然而，經濟學家表示，川普身邊有足夠多對中鷹派人士，即使達成貿易協議，也只會導致企業延後從中國轉移，而不是完全阻止。

資產管理公司abrdn印度經濟學家Michael Langham認為，進入印度的投資可能會放緩，因為企業會考慮，畢竟企業還有4年的時間。

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