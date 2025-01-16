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美封殺16奈米以下晶片輸中 中企嚇崩急問台積「這件事」

2025/01/16 23:03

美國對中國晶片禁令升級。示意圖。（彭博）美國對中國晶片禁令升級。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國晶片禁令升級，從過去的7奈米擴大至16或14奈米，並且該運算晶片擁有超過 300 億個電晶體，都不能出口到中國，嚇壞中國企業，1家中國本土汽車晶片廠商第一時間和台積電進行溝通，了解到300億個電晶體以下非AI晶片，可能不受新規管制。

綜合外媒及中媒財新報導，美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）15日再發晶片管制政策，新規定針對所有 16奈米製程或更先進製程的先進晶片，並且擁有超過 300 億個電晶體的運算晶片，未來這類晶片將會被限制運送到中國及俄羅斯等國家。

在先進算力出口管制方面，對於出口先進晶片的代工廠和封裝企業，BIS實施更廣泛的許可證要求，要求這些公司滿足三個條件之一，包括出口給受信任的批准或授權IC設計商，該設計商證明晶片低於相關性能閾值；前端製造商要封裝先進晶片，須在中國等24個「美國禁運國家」以外的地方進行封裝，並由製造商核實最終晶片的電晶體數量；或該晶片由經批准的封測代工（OSAT）企業封裝，該公司驗證最終晶片的電晶體數量。

這意味未來中國等地的IC設計公司被納入「白名單」管理，只有進入白名單才能進行流片。BIS列出了一些經批准的OSAT公司，包括台積電、三星電子、英特爾、格羅方德和日月光半導體等24家製造商。

與此同時，BIS還分兩批將27家中國和新加坡實體納入實體清單，進行嚴格出口管制。第一批為11家中國實體，BIS指控其中10家透過研發先進AI，來支持中國軍隊的現代化。這10家公司包括智譜華章及旗下多家公司、北京聆心智能科技以及南京知乎資訊科技。剩下一家為北京科益虹源光電技術，被BIS指控在為中國的先進晶片製造設施開發曝光技術，這項技術將使中國能夠自主生產先進的軍用晶片。

另一批納入實體清單的是算力相關的16家公司，包括算能科技及多家子公司、新加坡的PowerAir公司和福建算芯科技等。

由於中國14奈米及其以下製程與外國先進水準差距相當大，考慮到良率、穩定性，目前中國大量智駕等晶片廠商由台積電、三星代工。因此，美國限制代工新規推出後，令中國企業非常緊張。

一名中國本土汽車晶片廠商說，美國代工新規發布後，公司第一時間和台積電進行溝通，了解到300億個電晶體以下非AI晶片，很可能不受該新規管制。他說，「我認為這次新規針對的是AI大算力晶片，美國試圖阻斷中國AI發展」。

另一位中國國內汽車晶片廠商亦稱，對最終晶片流向的審查，美國政府交由台積電、三星去做，關注點有三，一是晶片的電晶體數量是否大於300億，二是是否用了先進3D封裝技術，三是背後是不是華為的白手套。

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