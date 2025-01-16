台積電變美積電？魏哲家：門都沒有

台積電（2330）董事長魏哲家今以「如果沒有台積電」為題，發表演說。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電（2330）董事長魏哲家今晚以「如果沒有台積電」為題發表演說，談及外界質疑公司未來可能成為美積電，他的答案是：「門都沒有」。

魏哲家說，美國光是建立4奈米晶圓製程產線就耗費鉅資，若想要建立最新的先進製程產線，所需要的時間甚至會比台灣多出兩倍，「你覺得可能嗎？」，還有外商揚言2025年要超車台積電，「那個可以不用想，我實在不好意思說」，何況這家公司現在也是台積電的好客戶之一。

請繼續往下閱讀...

魏哲家表示，創辦人張忠謀過去建立晶圓代工產業，目的在於攜手供應鏈共同分擔成本，現在公司的邏輯性產品產能已是全球第一，幾乎每2年就會進入新節點，如果要把台積電搬往他地，或是在其他國家建立一個台積電，大概需要2年半才能建好一條產線。

他強調，台積電每年都在進行7、8條產線的建置作業，這樣的速度必須有一定的基礎，水、電、土地、人才、技術、供應鏈等條件必須齊全，以3奈米製程為例，從蓋廠、研發、符合客戶需求，總計耗時5年，縱使不論技術、水電充沛、土地幅員廣大，人才也是個問題。

魏哲家指出，台積電前往美國亞利桑那州設廠，「我們以為美國這麼大，蓋個房子有什麼了不起」，竟然發現，當地不但沒有產線設置的know how，也必須遠從德州尋才，更重要的是，台積電在台灣設廠時，是與政府機關共同研擬、訂定相關法規，美國當地官方雖然不知道法規如何制定，但基於不信任外來的企業，要求台積電出資聘請專家參與討論，結果專家來了也因為毫無頭緒，反而還是請教台積電的看法。

魏哲家也提到，美國就連非常簡單的電子級硫酸，生產價格都要台積電原供應商的5倍，「我們從台灣運硫酸到美國，都比在美國做便宜，當我們這樣做以後，旁邊的IBM覺得划算，也開始從台灣買，他們說以前過得很辛苦，現在有你們（台積電）了」。因此，台積電之所以能在台灣兼顧產線建置與技術發展，是產業鏈共同努力、設計與時俱進，「在美國不行，停下來，先把圖畫好」。

魏哲家說，現在全球7奈米以下製程的晶圓有8成都還自台灣，全世界的AI晶片則100%集中在台積電，全球市值前5大的龍頭企業都是台積電的客戶，如果沒有台積電，客戶需要2到3年的時間轉單，這也讓市場上傳出的砍單消息不攻自破，「2到3年沒有產品，卻可以活，那是很奇怪的公司」，世界少了台積電，「當然我的對手會很高興，但高興不了多久」，因為世界經濟基本上就會停滯不動了。

魏哲家提到，自從美中貿易戰開打以來，原先詢問度不高的半導體體產業開始成為焦點，全球有5至6成的手機在中國製造，而晶片都來自台灣，如果沒了台積電，中國的手機、PC、面板、家電、汽車等產業都會消失，也會對歐洲、日本的汽車工業造成非常大的影響，目前正在發展的各種先進科技，如2026年的自動駕駛等，也遑論能成功實現，台積電對全球的重要性不言而喻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法