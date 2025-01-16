美國商會：8成美商對台經濟有信心 9成續投資台灣

美國商會（AmCham Taiwan）今（16）日發布《2025年商業景氣調查》。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商會（AmCham Taiwan）今（16）日發布《2025年商業景氣調查》，高達8成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，其中23%是「非常有信心」；77%對未來3年台灣經濟有信心，其中22％「非常有信心」；此外，有9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模。

美國商會理事長Dan Silver表示，這項調查是在美國大選後進行，顯示美商會員仍對台灣未來1年或3年的經濟成長，抱持樂觀態度，商會會員認同台灣是個合適的經貿環境，具備戰略性的地理位置、穩定的經濟體及具有競爭力的領先優勢。

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美國商會指出，今年有82％會員反映在台營運穩定或是獲利增長，較上一年增加了11個百分點。去年獲利最顯著的前3名依序是金融業、資通訊產業以及酒店旅宿業。然而，能源與基礎建設業則是兩樣情，其中38%表示獲利不佳，主因是嚴格的監管機制與在地化採購要求壓抑了營收成長。

美國商會稱，有高達83%美商會員對公司未來一年營收成長表達信心，84％會員對未來3年營收成長抱持樂觀態度；除此之外，有高達9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模。

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