京華城假扣押是否解除 國土署：北市府應該去問法院

國土署指出，京華城案變更設計後若繼續施工，是否違反「建築法」第58條，北市府可以依法判斷。（記者徐義平攝）

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〔記者徐義平／台北報導〕對於台北市政府表示，京華城申請取消2成容積獎勵一事，需詢問內政部針對扣押部分是否仍不予勘驗，內政部回應，「建築法」第58條均有正面表列，北市府為地方主管機關可以自行判斷，甚至應該去請教裁定假扣押的法院。

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內政部國土署指出，「建築法」第58條對於建築工程應予勒令停工均有正面表列，若妨礙都市計畫即屬於勒令停工情形之一。

京華城案變更設計後若繼續施工，是否違反「建築法」第58條，其實北市府可以依法判斷。

至於，針對法院假扣押的解釋函，國土署表示，過去有關法院假扣押解釋函，重點放在行政處分是否會影響假扣押效力，地方政府若不能認定，則可函文詢問裁定法院意見。

國土署強調，京華城案已經是法院假扣押的個案，倘若起造人申請變更設計，扣押是否會解除，如果假扣押仍未解除，是否還是不予勘驗，主要關鍵是涉及法院扣押目的與執行，因此，再次提醒北市府是地方建築主管機關，其實可直接洽詢執行法院，以維公平正義。

國土署認為，如果北市府仍希望函文詢問內政部，內政部則會協助北市府洽詢法院，但前提是台北市政府必須提供完整案情資料。

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