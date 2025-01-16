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川普擬擴大施壓中國 近4成在台美商認為對台灣經濟有益

2025/01/16 19:03

美國商會今發布《2025年商業景氣調查》。（記者廖家寧攝）美國商會今發布《2025年商業景氣調查》。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普上任擬加大對中國的經貿壓力，美國商會《2025年商業景氣調查》指出，有39％美商會員認為會對台灣經濟帶來正面影響，較2023年上升5個百分點；33%則認為對台灣經濟不利，較前一年少了1個百分點。

川普本月20日上任，擬對中國加稅，以促進美國在地生產，預期美中貿易戰將再升溫。與此同時，台灣去年8月1日起對中國製造採取更嚴格的管制，也逐漸對科技業與汽車產業產生影響，預期會對相關供應鏈帶來挑戰，特別是法遵與行政程序更為繁複。

此外，有23%美商會員在過去5年內將業務移出中國，其中有22%將業務移至台灣，29%將業務移至包括台灣在內的其他國家，合計51%。

前三名移出中國的產業依序是酒店旅宿業77％、資通訊技術業55%，以及運輸物流業50%，顯示供應鏈因應全球變局重新進行戰略調整。

美國商會指出，自從美中貿易戰以來，有92％美商表示在台企業營運有受到影響，較2024年高出2個百分點、較2023年高出9個百分點。

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