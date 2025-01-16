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榮田2月底上櫃 航太、風電助攻今年營運成長

2025/01/16 18:07

工具機大廠榮田16日舉行上櫃前業績發表會。（記者林菁樺攝）工具機大廠榮田16日舉行上櫃前業績發表會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機大廠榮田（7709）今（16日）舉行上櫃前業績發表會，看好航太、風電領域成長，今年營收表現預估走在正成長軌道，榮田也因應設備大型化發展，去年底在自有土地動土增建新廠，投資1.9億元，預計2026年可完工並投入量產，產能可望增加30%，並為後續營運注入強而有力的新動能。

榮田主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等高端產業；去年全年營收達新台幣14.56億元，年增8.12%，不僅創下歷年新高；前三季EPS達3.65元，更居工具機廠每股獲利王，營運表現亮眼。

榮田的產品市場涵蓋亞洲、歐洲與美洲，主要客戶包括商業太空營運商、全球航太引擎Tier 1供應鏈、全球前兩大高鐵列車製造商、全球領先風力發電軸承供應商，以及全球前三大汽車剎車系統製造商等，並成功切入台灣半導體產業供應鏈。

榮田總經理陳政鈞表示，航太領域需要極高精度與表面光潔度的渦輪葉片與起落架，風電產業中的主軸與輪轂，以及汽車產業中的引擎與齒輪箱零件，都仰賴電腦數控立式車床的高效能與穩定性。榮田更推出「以車代磨」的工藝方案，成功將產業效率提升30%，並將投資成本降低50%。

隨著智慧製造的浪潮，榮田持續整合自動化技術，進一步提升生產效率與經濟效益，幫助企業實現降本增效，並在航太、風電及汽車產業中提供競爭力。

榮田積極布局美、墨、法、印度、土耳其等市場，並看好印度市場需求，因應2025年公司持續成長，榮田也在去年12月28日於自有土地上動土增建新廠，投資新台幣約1.9億元，預計2026年可完工並投入量產，屆時產能可望增加30%，並為後續營運注入強而有力的新動能。

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