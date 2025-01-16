響應政府帶頭加薪 工總幫員工加薪2％

工總理監事會議通過為員工加薪2%。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工總今（16日）舉行第13 屆第4次理監事聯席會議，通過員工調薪2%方案，響應政府加薪期許，希望能發揮示範作用，鼓勵產業界一同為員工加薪。

工總理事長潘俊榮表示，自接掌工總以來，就期許工總成為政府推動產業政策的重要夥伴，無論是產業碳中和聯盟、新南向產業合作，工總努力結合產業界與政府共同打拼，並感謝理監事及顧問積極協助推動各項工作。

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去年11月工總晉見總統賴清德時，呈遞2024年白皮書並提供產業建言，賴清德當時對工總表達感謝外，也期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及帶頭幫員工加薪。

工總表示，在本次理監事會議特別邀請行政院秘書長龔明鑫說明我國經濟發展重點，包括兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產中心、推動國家人才競爭力躍升計畫等重要的發展方向，其中也提及「0到6歲國家一起養2.0」等重要政策，鼓勵理監事響應政策，一同為改善少子化問題而努力。

另外，對於政府期盼工總帶頭幫員工加薪的期待，與會理監事一致同意，通過工總員工加薪方案，幫全體員工調薪2%，希望能發揮示範作用，鼓勵產業界一同為員工加薪。

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