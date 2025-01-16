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黃仁勳為新廠揭牌「矽品與輝達一起成長」

2025/01/16 16:27

矽品精密潭科廠落成啟用，輝達執行長黃仁勳（左）今天與矽品董事長蔡祺文（右）共同揭牌。（記者廖耀東攝）矽品精密潭科廠落成啟用，輝達執行長黃仁勳（左）今天與矽品董事長蔡祺文（右）共同揭牌。（記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下的矽品精密潭科廠落成啟用，輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天與矽品董事長蔡祺文共同揭牌。黃仁勳表示，輝達與矽品已合作27年，現在雙方合作業績是10年前的10倍，去年是前年的2倍，未來雙方合作會更緊密。他還表示，第一次來台中，後續將轉往逢甲夜市逛逛。

黃仁勳說，今天是一個愉快的啟動日，特別是輝達與矽品合作逾27年，從輝達與台積電開始合作，矽品就是封測的合作廠商，合作製造各種AI系統，這麼多年來，雙方成長為更強大的公司，現在雙方合作業績是10年前的10倍，去年也比前年多了2倍，持續快速成長。

黃仁勳指出，封測技術愈來愈精密複雜，未來封測的技術對電子運算非常重要，輝達晶片運算是全世界最厲害的，現在的技術是要將非常多厲害的晶片放在更大、更厲害、更有用的晶片上。封測的技術也要比以前更上一層樓，今天參與揭牌儀式，意義深遠，重要的是代表電腦運算的技術更往前一步。

輝達執行長黃仁勳（左2）為矽品潭科廠揭牌。（記者廖耀東攝）輝達執行長黃仁勳（左2）為矽品潭科廠揭牌。（記者廖耀東攝）

黃仁勳說，如果沒有這麼多優秀的團隊及供應商，輝達絕對沒有辦法成長成今天的模樣，期盼雙方持續一起成長，並特別謝謝矽品董事長率領的團隊。

矽品董事長蔡祺文表示，非常高興輝達執行長黃仁勳來到矽品新廠站台，他第一次看到黃仁勳是27年前，當時黃非常年輕，現在還是很年輕，一路走來提供封裝跟測試服務，現在整個環境改變，技術愈來愈複雜，會更努力，尤其剛接獲黃仁勳的一個使命，非常惶恐，要全力以赴。

矽品表示，潭科廠的建置就是為了滿足輝達加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速階段，會全力配合客戶需求，加速達到time to market（即時到對時）的重要任務。矽品近期積極布局建廠強化量能，除潭科廠啟用外，彰化二林也持續擴建新廠，雲林虎尾新廠今年也即將裝機，接著斗六廠及后里廠也緊密鼓籌備中。

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