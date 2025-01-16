名師解盤》容逸燊：指數大幅度反彈 封關前關注2大焦點

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

受昨天CPI降低影響，10年期公債殖利率降到4.7%以下，帶動美股指數大幅度反彈，過去一段時間，美股以及全球股市都對於未來通膨預期過於擔憂，昨天通膨數據雖然只有在核心小幅度下降，一般CPI年增率達2.9%，和預期一樣，但仍然讓股市大幅度反彈，表示對於高估值科技股的修正，已經鬆了一口氣，帶動今天台股指數大幅度反彈510點，回到月線壓力，下午台積電法說會公布去年第4季財報，毛利率達百分之59，全年稅後純益增加百分之39，獲利非常亮眼，整年度資本支出，可能來到380億到420億美元，再上一層樓，昨天台積電供應鏈個股，已經稍微有些卡位訊號，包含6187萬潤、3374精材都拉出漲停，3583辛耘以及8028昇陽半都拉出半根漲停板以上。

至於這週比較多利空訊息，就是關於COWOS有沒有被砍單，魏哲家直接說沒有，會持續擴產，先前不只是野村報告，網路上流傳消息等，都應該是認為COWOS S，比較低階製程，轉移到高階製程的關係，並不是從源頭AI需求開始下降，所以看到台股指數也站回23000點之上，馬上黃仁勳也來台參加尾牙，預期週末之前，預期指數還有反彈空間，可是進入到下週馬上就是川普上任，目前認為，可能會採取漸進式課徵關稅，避免通膨急遽升溫，如果未來確實是如此，以採取漸進式調整關稅，將會讓債券殖利率往下走低，同時有機會讓股市再往上走高，後續可以注意一下，在封關之前，台積電可不可以穩在1100元之上，另外就是川普上任之後政策，目前看來今天震盪幅度變得加大許多，建議封關之前，偏高檔股票，可以順勢獲利了結，反倒是低檔、低基期股票，或是今年預估殖利率還不錯的股票，都有機會獲得青睞，建議封關之前3~4成水位為主。

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