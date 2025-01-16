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微策略CEO稱債券是「毒藥」 敦促企業擁抱比特幣

2025/01/16 15:26

微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）。（路透）微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor），近日批評傳統債券是「毒藥」，敦促企業應投資比特幣。

綜合媒體報導，賽勒13日在美國奧蘭多舉行的投資者大會（ICR）年度會議上指出，若企業想立於不敗之地，就應該摒棄舊思維，將比特幣納入投資組合，並減少對傳統債券資產的依賴。

賽勒還分享旗下公司微策略自2020年以來投資比特幣和債券的回報率，顯示微策略自採用比特幣策略後，債券報酬率一路下跌，比特幣則持續走高。

賽勒表示，上述策略適用於任何一家公司，每家公司都可以做出選擇，可選擇要死守過去，把資金綁在購買國債、股票回購或股利發放上，還是勇敢擁抱未來，將比特幣作為數位資本。

賽勒也毫不避諱點名微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia），批評2家公司在資產配置上仍抱守舊有觀念，他嘲諷：「我們用鋼鐵在建設，他們卻還在用木頭。」

截至目前，微策略累積持有價值約410億美元（約新台幣1.34兆元）的比特幣，占全球比特幣供應量的2%以上，為全球持有比特幣最多的企業之一。

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