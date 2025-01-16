川普副手警告美債陷「死亡螺旋」！歐、日海外基金老神在在 背後原因揭曉

川普副手警告美債陷「死亡螺旋」！歐、日海外基金老神在在，其共同觀點是，美債很難被擊潰。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4個月前，即將上任的美國副總統范斯表示，如果債券衛士試圖推高殖利率，他擔心美債可能面臨「死亡螺旋」，如今在10年期美債殖利率已來到4.65%，外資仍老神在在，持續買進，其共同觀點是，美債很難被擊潰。

外媒報導，儘管美債陷入歷史性熊市，但全球基金仍有很多理由買入，目前，美債殖利率仍遠高於日本等地的債券，而澳洲快速增長的養老金行業由於市場的深度和流動性，每個月都在增持美債，與一些正在努力解決自身財政問題的歐洲主權市場相比，美國似乎也是一個更安全的押注。

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投資者還對川普提名對沖基金經理貝森特擔任財政部長來負責監督政府的債券銷售感到欣慰。貝森特將於週四在參議院舉行確認聽證會，他的目標是通過減稅、限制支出、放松管制和廉價能源來削減赤字佔國內生產總值的比例。

英國最大的資產管理公司Legal & General Investment宏觀策略和資產管理主管Chris Jeffery表示，關於「死亡螺旋」的風險，任何債券市場都可能陷入殖利率上升和債務預期上升相互強化的循環。但是，即將上任的財政部長談到了2028年赤字達到3%的目標。如果聯邦政府採納這樣的願望，債券投資者沒有理由繼續離場觀望。

海外投資者對美債的立場比以往任何時候都更加重要，根據美國政府最新數據，截至去年10月底，外國基金持有7.33兆美元（約新台幣241.89兆）的長期美國債務，約佔未償債務的3分之1，略低於9月創紀錄的7.43兆美元（約新台幣245.19兆）。

關於是否繼續購買美債的辯論，其核心是美國聯邦赤字達到疫情和全球金融危機等極端時期之外的最高水平。

有許多跡象表明，投資者正變得不安起來。10年期美債殖利率已從去年9月的低點躍升逾1個百分點，並有可能再次突破5%的關鍵心理關口。

週三，受美國溫和通膨數據的影響，10年期美債殖利率下跌14個基點，至4.65%，這是9天來的首次下跌。

但作為美債最大的海外持有者，日本投資者意識到風險不斷上升，但仍然是熱切的買家。

日興資產管理駐東京首席全球策略師Naomi Fink表示，市場上的主流觀點是，美債市場規模太大，流動性太強，美國鑄幣稅根深蒂固，無法削弱美債在全球央行儲備中的核心低位。

她預期美債殖利率的調整將有序進行，然而，我們認為，更具破壞性的調整的可能性雖然仍然很小，但已經增加了。

歐洲基金也普遍持樂觀態度，稱美債殖利率不太可能飆升，尤其是川普似乎意識到需要全球投資者的支持。

Amundi駐巴黎全球總體戰略副主管Anne Beaudu表示，市場預計新一屆政府將意味著美國經濟增長和通膨的加劇，這已導致殖利率曲線趨陡，但這實際上使美債更具吸引力。

她指出，美國債券在這些水平上似乎更具吸引力，因為殖利率上升最終將影響增長前景或風險資產表現。但在我們進一步明確川普的議程之前，市場肯定會保持謹慎。

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