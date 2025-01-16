晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

四接若又延宕 曾文生：付出代價是供電穩定

2025/01/16 13:55

台電董事長曾文生（中）。（記者林菁樺攝）台電董事長曾文生（中）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與第四接收站17日將進行環評初審，台電邀五位學者專家針對基隆港安、生態調查召開記者會。台電董事長曾文談話十分鐘內，強調了六次供電穩定，如果協和更新與四接持續延宕，要付出代價就是電網與供電穩定，他懇請外界理解，台電對四接鍥而不捨是因為「選擇有限」，且興建電廠也需要時間，北東電網電源目前只剩和平電廠，將有一定的壽齡限制。

四接環評初審前夕，從基隆工商界到四接所在地23位里長力挺，遭外界指稱是經濟部、台電在背後動員。

曾文生今回應，在環評審查過程中，台灣需要供電穩定與韌性，這個重要價值，不應該被忽略，必須拿出來權衡，他表示，不管地方工商業界或是里長，他們都是沉默支持者，但卻站出來說話，特別是工商界主要提出的訴求，就是「台灣的供電穩定與韌性」，這是要被考慮的價值。

曾文生也提到，時間因素也必須考量，台灣的用電不斷成長，但既有供電設施年限卻是一直在堆積。他解釋，北東電網唯一電源是和平電廠，也會有一定設備壽齡，而大家都不考慮建電廠需要時間。

他強調，台電被苛以穩定供電、電網韌性的責任，更向外界喊話，若繼續在這些（四接）問題延宕，付出代價就是電網穩定、供電穩定，他懇請外界要把相關價值都拿到天秤上衡量。

曾文生更說，台電這些年之所以鍥而不捨，希望通過四接環評，非常重要原因與理由，就是台電有責任「供電穩定」，與一般商業性開發不同，台電目的不是賺錢；萬一又沒過關，他強調，台電就是因為「手上選擇有限」，會努力說服環評，並重申協和電廠更新改建有其必要性。

至於外界拿極端軍事攻擊討論，曾文生也回應，台電有非常多電力設備是關鍵基礎設施，他直言，（電力）設施都是軍事衝突中，可能被攻擊的目標，但我們會因為這樣就不做嗎？台電也努力加強保安、保防，但對於供電穩定，協和四接有必要、也有需求存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財