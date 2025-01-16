四接若又延宕 曾文生：付出代價是供電穩定

台電董事長曾文生（中）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與第四接收站17日將進行環評初審，台電邀五位學者專家針對基隆港安、生態調查召開記者會。台電董事長曾文談話十分鐘內，強調了六次供電穩定，如果協和更新與四接持續延宕，要付出代價就是電網與供電穩定，他懇請外界理解，台電對四接鍥而不捨是因為「選擇有限」，且興建電廠也需要時間，北東電網電源目前只剩和平電廠，將有一定的壽齡限制。

四接環評初審前夕，從基隆工商界到四接所在地23位里長力挺，遭外界指稱是經濟部、台電在背後動員。

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曾文生今回應，在環評審查過程中，台灣需要供電穩定與韌性，這個重要價值，不應該被忽略，必須拿出來權衡，他表示，不管地方工商業界或是里長，他們都是沉默支持者，但卻站出來說話，特別是工商界主要提出的訴求，就是「台灣的供電穩定與韌性」，這是要被考慮的價值。

曾文生也提到，時間因素也必須考量，台灣的用電不斷成長，但既有供電設施年限卻是一直在堆積。他解釋，北東電網唯一電源是和平電廠，也會有一定設備壽齡，而大家都不考慮建電廠需要時間。

他強調，台電被苛以穩定供電、電網韌性的責任，更向外界喊話，若繼續在這些（四接）問題延宕，付出代價就是電網穩定、供電穩定，他懇請外界要把相關價值都拿到天秤上衡量。

曾文生更說，台電這些年之所以鍥而不捨，希望通過四接環評，非常重要原因與理由，就是台電有責任「供電穩定」，與一般商業性開發不同，台電目的不是賺錢；萬一又沒過關，他強調，台電就是因為「手上選擇有限」，會努力說服環評，並重申協和電廠更新改建有其必要性。

至於外界拿極端軍事攻擊討論，曾文生也回應，台電有非常多電力設備是關鍵基礎設施，他直言，（電力）設施都是軍事衝突中，可能被攻擊的目標，但我們會因為這樣就不做嗎？台電也努力加強保安、保防，但對於供電穩定，協和四接有必要、也有需求存在。

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