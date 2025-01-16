年底土地移轉擔心土地增值稅變高？竹市稅務局提醒30日內申報不受影響

年底土地買賣擔心土地增值稅會變高？新竹市稅務局提醒30日內申報不受影響。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕各縣市每年都在元月1日起公告土地現值，新竹市王老伯近期因資金需求，趕在113年12月31日出售土地，但因發現竹市114年土地現值平均漲幅達5.06%，擔心出售的土地增值稅會受已公告的土地現值影響而要多繳稅金，新竹市稅務局表示，只要在訂定契約30日內完成申報，就不受影響，若超過就會以申報日的土地現值做計算。

稅務局表示，公告土地現值為移轉土地時計課土地增值稅的基礎，會在每年1月1日公告調整，如申報人在訂定契約30日內完成申報，土地申報移轉現值的審核，會以訂約日當期公告土地現值為準；超過30日時才會以申報日的公告土地現值計算土地增值稅。

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稅務局說明，王老伯在113年12月31日訂定契約出售土地，以訂約日起算30日，應於114年1月29日前完成申報，但因適逢春節連假，順延至114年2月3日，因此提醒王老伯要在2月3日前完成申報，就能以113年公告土地現值申報移轉現值課徵土地增值稅，不須擔心多繳土地增值稅。

稅務局提醒民眾，在113年底訂約買賣或贈與移轉土地者，應注意申報期限，如未在期限內申報，就會以新年度的公告土地現值課徵土地增值稅，民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站或撥03-522-5161分機332。

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