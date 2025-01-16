晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

年底土地移轉擔心土地增值稅變高？竹市稅務局提醒30日內申報不受影響

2025/01/16 13:53

年底土地買賣擔心土地增值稅會變高？新竹市稅務局提醒30日內申報不受影響。（記者洪美秀攝）年底土地買賣擔心土地增值稅會變高？新竹市稅務局提醒30日內申報不受影響。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕各縣市每年都在元月1日起公告土地現值，新竹市王老伯近期因資金需求，趕在113年12月31日出售土地，但因發現竹市114年土地現值平均漲幅達5.06%，擔心出售的土地增值稅會受已公告的土地現值影響而要多繳稅金，新竹市稅務局表示，只要在訂定契約30日內完成申報，就不受影響，若超過就會以申報日的土地現值做計算。

稅務局表示，公告土地現值為移轉土地時計課土地增值稅的基礎，會在每年1月1日公告調整，如申報人在訂定契約30日內完成申報，土地申報移轉現值的審核，會以訂約日當期公告土地現值為準；超過30日時才會以申報日的公告土地現值計算土地增值稅。

稅務局說明，王老伯在113年12月31日訂定契約出售土地，以訂約日起算30日，應於114年1月29日前完成申報，但因適逢春節連假，順延至114年2月3日，因此提醒王老伯要在2月3日前完成申報，就能以113年公告土地現值申報移轉現值課徵土地增值稅，不須擔心多繳土地增值稅。

稅務局提醒民眾，在113年底訂約買賣或贈與移轉土地者，應注意申報期限，如未在期限內申報，就會以新年度的公告土地現值課徵土地增值稅，民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站或撥03-522-5161分機332。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財