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四接環評前夕 台電找5專家學者談生態、港安破除外界疑慮

2025/01/16 13:39

台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。左起為海洋大學教授黃俊誠、翁文凱、林泰誠。（記者林菁樺攝）台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。左起為海洋大學教授黃俊誠、翁文凱、林泰誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與四接環評初審預定明（17日）舉行，台電今天（16日）與五位學者專家共同召開「協和電廠更新」調查研究專家團隊記者會，針對生態環境、操船模擬、港安等疑慮說明；雲科大教授徐啟銘表示，天然氣儲槽不應當成洪水猛獸，且儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，更等同於天然屏障；海洋大學教授李孟洲更肯定3.0版本減輕環境生態衝擊。

李孟洲提到，六年前1.0到現在3.0方案，填海造地面積退縮一半，珊瑚覆蓋率16.36%降到6.08%，也對當地的九孔、龍蝦、魚類等物種的調查結果，都顯示3.0方案對生態的影響確實比較小。

而有人擔憂天然氣儲槽會爆炸，徐啟銘表示，天然氣儲槽在國際上技術已非常成熟，且儲槽內沒有氧，沒有機會燃燒。而環形空間流滿氮氣也不會燃燒，雙層保護設計是越來越好，他也提到，四接儲槽後方就有小山，已是天然屏障，民眾不必擔心。

海洋大學教授黃俊誠說明，從1.0方案至今已有695次的操船模擬，而3.0方案未來將增加三道防波堤，三種商船不論漲退潮，都能成功靠泊，而LNG操船模擬時雖發生高風險案例，但後續依第三方驗證結論及引水人建議，在拆除西防波堤、加嚴LNG船進港的風速條件為每秒10米的條件下，重做操船模擬，高風險案例已降為零。

台電董事長曾文生更特別澄清，風速每秒10米條件「這是台電加嚴」，台電選擇穩當的進港模式，還願意增加拖船協助進港，因此安全係數還會提高。

黃俊誠指出，操船模擬是結合了知識、科技、人為因素等進行模擬，可降低實際操作風險，包括高雄、台北、觀塘、麥寮、永安等港口與一接、二接到三接等都在此模擬過，也都達成任務。

海洋大學教授林泰誠也舉例，荷蘭、法國及日本等國都有接收站興建於港嘴的案例，目前規劃LNG船占用航道大約只有30分鐘，又於離峰時入港，且一個月只有二艘LNG船次，對基隆港口的營運影響小。另外，各類型船舶也因應減碳趨勢，燃料改成天然氣，這是創造基隆港轉型的可能性。

海大教授、水工權威翁文凱表示，其實協和計畫延長東防波堤4百公尺，更能阻擋東北季風，對港的遮蔽有正面影響。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求，對基隆港靜穩度幾影響非常小。

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