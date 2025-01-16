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美CPI降溫、股匯同慶！新台幣勁揚逾1角 暫收32.952元

2025/01/16 12:23

美CPI降溫、股匯同慶！新台幣勁揚逾1角，暫收32.952元（記者陳梅英攝）美CPI降溫、股匯同慶！新台幣勁揚逾1角，暫收32.952元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國CPI降溫超乎市場預期，減輕對於美國通膨加速的擔憂，美債殖利率與美元同步下滑，台股受到美股連動，早盤暴漲逾500點，新台幣兌美元匯率一度勁揚逾1角，最高升抵32.895元，呈現股匯雙漲局面，中午暫時收在32.952元、升值1.13角，台北外匯經紀公司成交量5.59億美元。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率2.9%符合市場預期，但是聯準會關切的核心CPI則上升3.2%、月增0.2%，皆低於市場預期，且月增率也是過去6個月來首降，大幅緩解市場對於聯準會貨幣政策可能轉向的疑慮。

CPI數據報喜，使美國十年期債券殖利率大幅回落，並激勵美股大漲，道瓊收盤狂飆逾70點，那指、費半漲逾2%，台積電ADR也上漲2.66%，並連動台股早盤開高走高，大盤指數一舉突破23000點，外資認錯回補，熱錢湧入亦推升新台幣匯價飆升。

新台幣匯價近日在33元附近震盪，今早反應美元回落，開盤即突破33元整數大關，以32.95元、升值1.15角開出，最高升抵32.895元，寫近1周新高。

主要亞幣中以日圓表現最佳，日本銀行總裁表態下週利率會議將討論升息後，日圓連兩日大漲，今早最高升抵155.206兑1美元，創逾1個月新高；新台幣目前升幅逾0.3%、緊追在後；人民幣仍持平在7.332兑1美元。

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