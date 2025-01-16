川普預告上任首日設「對外稅務局」 葉倫不看好

川普（圖左）預告上任首日設「對外稅務局」，葉倫（圖右）不看好。（美聯社、法新社，本報合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）日前宣布，他將在1月20日上任當天成立新的部門「對外稅務局（External Revenue Service）」，負責徵收外國關稅。對此，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示看法，指川普成立外稅務局來徵收關稅的計劃與現有機構重複，且不太可能為納稅人省錢。

《路透》報導，川普週二（14日）在自家社群媒體真實社群（Truth Social）發文預告，他將在1月20日宣誓就職美國總統的當天成立對外稅務局，來收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。

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關於外稅務局將如何運作，是否會取代現有美國海關和邊境保護局徵收的關稅、關稅、費用和罰款，或美國國稅局對外國企業和個人收入徵收的稅款，川普並未多做說明。

美國財政部長葉倫近日在接受《史蒂芬科爾伯特深夜秀》節目採訪時，對川普將成立對外稅務局的計劃表示看法，認為川普若想為美國納稅人省錢，那麼建立一個重複的機構似乎不是一個好的第一步，並指川普一再承諾徵收新關稅的說法，相當於「對美國消費者增稅」，似乎不是解決美國人所說的困擾他們的問題的方法。

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