密西根州長警告：對墨加徵關稅恐傷害美汽車業 獨惠中國

美國密西根州長魏美桂警告，對墨西哥和加拿大徵收關稅，恐損害美國汽車產業。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer） 週三（15日）警告，美國總統當選人川普（Donald Trump）建議對墨西哥和加拿大進口商品徵收25％的關稅，可能會傷害美國汽車產業、推高汽車價格，並使中國從中受益。

《路透》報導，這名民主黨籍的州長在底特律的演說中表示，徵收關稅將損害供應鏈，並放慢生產線，同時將削弱邊境兩側的就業機會。魏美桂指出，在密西根生產的所有汽車零件有70％直接銷往鄰國，在關稅打擊下，唯一的贏家是中國，北京最樂見華府自己削弱美國的汽車生態系統，並強調這是「國家安全問題」。

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魏美桂提到，許多零件在成為汽車的一部份之前，會多次跨越邊境，加拿大和美國每年的7000億美元（約新台幣23.1兆元）貿易額當中，有4分之1會穿越底特律－溫莎邊境。

魏美桂表示，每次密西根州的汽車零件越過邊境並被徵稅時，這些成本都會轉嫁給經銷商有些時候這種情況在整個生產過程中會出現好幾次，這也代表，將花更多的費用來購買雪佛蘭（Chevrolet）的汽車、修理野馬（Mustang）的引擎或是更換吉普（Jeep）的擋泥板。

2024年前6個月，在墨西哥設有工廠的十大汽車製造商，總共生產了140萬輛汽車，其中90％銷往美國買家手中。底特律老牌車廠福特（Ford）執行長法利（Jim Farley）上週表示，許多供應鏈仰賴全球各地的國家，因此關稅對任何公司來說，確實都具有挑戰性。

魏美桂表示，團隊一直積極在和安大略省長和其他的加拿大官員對話，討論在關稅方面合作、降低經營成本，以及保護密西根州工業和消費者的方式。

針對報導，川普團隊沒有立即回應。11月勝選後，川普隨即在社群平台宣佈，1月20日就職後將立即簽署「所有必要文件」，對墨西哥和加拿大徵收25％的關稅，直到吩坦尼販運和非法移民的問題得到解決。

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