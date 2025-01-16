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研究：主管霸凌員工 「這類人」不會受影響

2025/01/16 13:54

研究顯示，遇到職場霸凌時，積極的員工受到影響最為明顯。（法新社）研究顯示，遇到職場霸凌時，積極的員工受到影響最為明顯。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕職場霸凌並不罕見，只要存在權力階層的地方，就會有霸凌。根據一項南韓研究發現，職場霸凌的源頭，多半是直屬主管，但並不是每個人都會被主管霸凌所影響，重視工作保障的員工，通常不會受到影響。

倫敦經濟學院經濟學家格蕾絲·洛丹 （Grace Lordan） 表示，慣老闆、霸凌的主管大都很精明，對於他們不喜歡的人，往往會以「忽視、孤立和排斥」等方式對待。

發表在《團體與組織管理》期刊上的一項研究發現，優先考慮職涯發展的員工，被主管霸凌後往往會出現退縮並減少承擔負責的行為。而優先考慮工作保障的員工，遇到職場霸凌後沒什麼影響，仍繼續做他的工作。研究人員將這2種截然不同的反應，歸因於感知威脅的方式。

研究顯示，積極的員工可能會認為，虐待狂老闆可直接控制他們的獎金或晉昇機會，壞主管無法直接決定員工的去留，因為解僱員工需要人力資源團隊或更高階主管的批准。

但以工作保障為首要考慮的員工，其工作心態就是上、下班打卡，可能不會在職業發展上投入那麼多，因此通常不會受職場霸凌所影響。

這項研究也發現，南韓人和美國人面對遇到職場霸凌的反應差不多，顯示這項研究結果具有普遍性。

Gartner、蓋洛普和哈佛商業評論，高度工作心理安全感將為企業帶來好處，包括人員流動率降低27%、參與度提高76%、生產力提高50%。另外，壓力減少74%、生活滿意度提高29%。

當工作場所讓員工具有心理安全時，員工協作能力提高57%、技能準備程度提高26%，在工作中運用新學到的技能的可能性也提高了67%。

這項研究是針對42家不同的南韓企業員工和主管，以及數百名美國學生進行調查，了解主管霸凌如何影響員工的「負責」行為。

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