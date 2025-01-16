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時薪上看8300元！需求暴增的「5大專業技能」揭曉

2025/01/16 11:14

專家表示，擁有專業技能的自由工作者，能夠要求更高的薪資。示意圖，（美聯社）專家表示，擁有專業技能的自由工作者，能夠要求更高的薪資。示意圖，（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在自由職業平台Upwork上，有些技能幾乎總是供不應求，最近該機構列出了2025年5大需求快速增長的新興技能，分別是：職涯教練、腳本語言編寫與自動化、供應鏈與物流專案管理、設計模式和展示型廣告，其中最薪水最高的是腳本語言編寫專家，其每小時收費高達250美元（約8301元新台幣）。

《CNBC》報導，Upwork研究所執行董事莫納漢（Kelly Monahan）說：「我們的報告顯示，尤其是在人工智慧（AI）等技術類別中，專業化技能正在崛起。」莫納漢補充，舉例來說，與其尋找機器學習專家，雇主更傾向尋找專注在AI數據標註的專家，而擁有這些專業技能的自由工作者，也能夠要求更高的薪資。

Upwork列出了5大新興技能，首先是職涯教練，職涯教練的技能，是幫助客戶釐清職業目標。莫納漢解釋，勞動力市場正隨著生成式 AI 的出現快速變化，許多人需要轉型，或進入相關領域以保住工作，而職涯教練能幫助人們完成這些轉變。Upwork上的一位職涯教練，每小時收費185美元（約6142元新台幣）。

再來是腳本語言編寫與自動化，其技能涉及使用腳本語言編寫程式碼，以實現自動化。莫納漢指出，生成式AI的廣泛應用，推動了此技能的需求增長。Upwork上的腳本語言編寫專家，每小時收費高達250美元。

至於供應鏈與物流專案管理，其技能是負責監控供應鏈，不僅要確保商品在倉庫中有足夠庫存，也要確認商品是否有順利交付。有鑑於零售和醫療保健等領域上，越來越多消費者使用網購，莫納漢認為，有效管理供應鏈，將成為企業提供服務和商品的關鍵，這類專案經理的收費高達每小時120美元（約3984元新台幣）。

設計模式這項技能，能協助工程師為網站或應用程式編寫程式碼時，幫助簡化流程。莫納漢指出，設計模式是編寫程式領域中特別受歡迎且需求不斷增長的技能。Upwork上的設計模式專家，每小時收費高達250美元。

最後是展示型廣告，這項技能專注在網頁橫幅或YouTube等平台上的展示型廣告，莫納漢說：「隨著社交媒體和消費行為的持續發展，該技能變得越來越受歡迎。」Upwork上的展示型廣告專家，每小時收費高達210美元（約6973元新台幣）。

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