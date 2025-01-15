總預算案卡關 工總：盼充足經費投入產業發展

立法院長韓國瑜宣布朝野協商不成散會，今年度國家總預算仍未通過。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年度國家總預算仍未通過，工業總會表示，可能影響產業發展與民生福祉，對此表示憂心放，希望今年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。

工總表示，立法院根據憲法及法律所賦予的職權審議行政院的預算案，工總表示理解並尊重，同時期盼立法院善盡法定職責理性審議預算，行政院充分說明政策規劃，朝野共同支持產業發展才是國家之福。

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工總續說，政府編列預算投入產業推動、技術研發等等，是國家競爭力提升最重要的方法，希望立法院預算審查時能夠優先考慮產業需求。

工總強調，產業的發展需要大家一起努力和合作，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行。

工總總結，尤其是國際局勢變化快速，工總希望今年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。

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