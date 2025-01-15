應對川普2.0 電電公會設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」

電電公會今晚在福華大飯店舉辦歲末感恩聯誼餐會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕電電公會指出，為積極應對川普2.0政策帶來的挑戰，公會已在美國德州奧斯汀設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」，與駐美代表處緊密合作。

電電公會今晚在福華大飯店舉辦歲末感恩聯誼餐會，現場逾300位政府官員、產業代表及各界貴賓出席。

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經濟部長郭智輝致詞時特別感謝電電公會在產業政策推動、凝聚需求與共識上的卓越貢獻。他指出，2024年台灣出口額達4750.7億美元，創歷史新高，並在AI與半導體等領域的助力下，經濟成長率達4.2%。

展望2025年，郭智輝表示，隨著AI及高速運算需求持續增長，台灣在全球產業鏈中的地位將進一步提升。

電電工會理事長李詩欽致詞強調，第26屆理監事已完成任務並順利佈署交接工作，迎接第27屆的挑戰。

李詩欽詳細列舉了2024年的主要成果，包括組織12個海外參訪團、參與40場海外展覽，以及舉辦或協辦多場國內大型展會及國際電子展。

此外，公會更宣布2025年將與GeSI共同主辦「國際AI賦能永續大會」，深化台灣在全球永續發展領域的參與。

在全球經濟與政治局勢快速變遷的情勢下，電電公會表示，將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標。

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