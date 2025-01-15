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愈制裁愈供不應求 日本二手車熱賣俄羅斯

2025/01/15 19:56

俄羅斯莫斯科1家汽車門市展示大量二手Toyota汽車。（路透檔案照）俄羅斯莫斯科1家汽車門市展示大量二手Toyota汽車。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕《朝日新聞》15日報導，儘管日本政府在俄羅斯入侵烏克蘭後對出口設限導致價格攀升，日本二手車在俄羅斯依然供不應求。

俄羅斯去年在遠東地區大城海參崴市郊開設1座二手車市場，展示約2000輛汽車，其中大部分是日本車。

1名消息人士指出，儘管中國車在俄羅斯新車銷售市場中的佔比愈來愈大，但許多俄國人想開的仍是二手日本車；許多買家會選擇以電動馬達輔助燃油引擎的輕油電車。

日本政府從俄羅斯入侵烏克蘭2個月後的2022年4月起，禁止出口價值超過600萬日圓（約台幣126.2萬元）的汽車，但效果有限；2023年8月，日本再將排氣量逾1900cc的燃油車、電動車，以及僅靠電動引擎就能行駛短程的全油電混合動力車，列入對俄制裁清單。

擴大制裁一度導致出口俄羅斯的日本二手車數量驟降，但近幾個月來又逆勢反彈。

根據日本中古自動車輸出業者協會與其他消息來源，去年10月有18525輛汽車運往俄羅斯，較前1年同期增加45.8%；去年11月也較去年同期增加7.3%，為連續第4個月成長；俄羅斯在某些月份甚至登上日本二手車出口目的地榜首。

俄羅斯雖是靠右行駛（左駕車），但當地對日本車的強勁需求，讓許多遠東地區的俄國人已習慣日式的右駕車。

但日本二手車在俄羅斯賣得很貴，某些被列入制裁的老車款的售價，足足比俄烏戰爭前多五成。例如，中古的Toyota越野車Land Cruiser通常要賣450萬盧布（約台幣144.5萬元），10年生產的Toyota複合式電動車Prius hybrid也要賣140萬盧布。

俄國遠東地區的1名二手車商說，他還有客戶遠從俄國西部以及現由俄國實質控制的烏東而來，因為當地受制裁影響愈來愈難向歐美買到車。

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