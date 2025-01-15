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祥碩收購Techpoint 進軍車用與安防市場

2025/01/15 18:36

祥碩收購Techpoint，進軍車用與安防市場。（記者洪友芳攝）祥碩收購Techpoint，進軍車用與安防市場。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高速傳輸IC祥碩（5269）今日召開重大訊息說明記者會，宣布與Techpoint（東京證券交易所股票代碼6697）已達成最終協議，祥碩將以每股普通股20美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元，交易預計將於2025年第二季或第三季初完成，Techpoint將成為祥碩的全資子公司。

此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准。祥碩總經理林哲偉表示，收購Techpoint是祥碩策略發展中的關鍵一步，將擴展祥碩的業務組合並加速獲利成長，包括進入車用市場，維持高毛利率，優化產業競爭力。

他說，Techpoint團隊在車用和安防產業建立領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成。祥碩與Techpoint 團隊的人才期待密切合作，共同創新，推動技術進步。

Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato 表示，很高興雙方能夠達成協議，並相信這將為雙方的股東創造長遠價值，並支持Techpoint的長期成功。

祥碩將成為Techpoint未來重要的合作夥伴，提供更大的平台和更豐富的資源，強化營運動能。祥碩與Techpoint的結合對兩方的客戶、員工和供應商等利害關係人而言皆能帶來正面效益。

祥碩計畫以帳上現金作為此次交易資金來源。在獲得所需各國主管機關核准並滿足其他慣常的交割條件，包括獲得Techpoint股東會核准後，交易預計將於2025年第二季或第三季初完成。作為交易的一部分，Techpoint的日本存託股份將停止在東京證券交易所交易，Techpoint將成為祥碩的全資子公司。

就併購效益，祥碩預估此交易將具備擴展公司的產品組合，為客戶提供更完整的解決方案。

在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會。增加海外研發團隊及業務據點，貼近市場及客戶以提供更優質的服務。提升祥碩的經濟規模，拓展新產業及新據點。

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