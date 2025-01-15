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台電2000億撥補若遭全刪 經部：只剩漲電價與舉債2方式

2025/01/15 16:22

經濟部次長連錦漳表示，盼立法院支持台電撥補預算，假設2000億元撥補全落空，能夠挽救台電財務的手段，恐怕也只剩下漲價及舉債。（記者廖家寧攝）經濟部次長連錦漳表示，盼立法院支持台電撥補預算，假設2000億元撥補全落空，能夠挽救台電財務的手段，恐怕也只剩下漲價及舉債。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕朝野今下午協商總預算案，在野黨已揚言要全數刪除台電去年追加1000億元預算、今年度電價撥補1000億元。經濟部次長連錦漳今（15）日表示，盼立法院支持台電撥補預算，假設撥補全落空，挽救台電財務的手段，恐怕只剩下漲價及舉債。

立法院經濟、財政聯席委員會今日聯席審查產業創新條例，立委關切在台電追加預算及今年度撥補預算共2000億元預算，恐遭在野黨抵制全數刪除，現在是朝小野大，可預見恐步上財劃法修改的後塵，如此一來台電財務如何是好？是要調漲電價還是要舉債？

連錦漳坦言，上述調漲電價與舉債都會是研議方向，但會縝密思考盤點，另台電負債率已推至超過9成，就算要舉債，能運用的空間也所剩無幾，但電價調漲影響民生產業層面甚大甚深，仍要慎重研議。

至於台電會不會倒，連錦漳強調，絕對不能讓台電倒，台電已提財務改善計劃，包括對燃料成本進行調整，包括提升行政效率、資產重整，此外，經濟部也會觀察川普上任後重石化，看美國輸出石油燃料後，國際能源價格可否進一步下降。

民眾黨籍多名立委強調，當初通過撥補案是不分朝野立委共識，都認同應以撥補取代漲電價來挹注台電財務，以免將成本轉嫁全民，且財務虧損並非台電本身經營不當、而是外部因素所致，應站在支持台電永續發展的立場協助渡過難關，由政府撥補會是最佳方案。

台電指出，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，3年間累計就吸收了2800億元。目前民生電價平均僅2.77元，每度電仍低於成本1元，共有超過1400萬戶民生用戶受惠。

台電籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價，「政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價」。

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