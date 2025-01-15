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台積電代工地位引關注 專家憂台灣高估自身戰略重要性

2025/01/15 16:41

新加坡前外交部常務次長考斯甘指出，台灣民眾可能因過度自信於晶片產業優勢，特別是台積電的全球領導地位，而高估自身的戰略重要性。（路透）新加坡前外交部常務次長考斯甘指出，台灣民眾可能因過度自信於晶片產業優勢，特別是台積電的全球領導地位，而高估自身的戰略重要性。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡前外交部常務次長考斯甘（Bilahari Kausikan）近日在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發表評論文章，指出美國總統拜登大力支持台灣，台灣民眾可能因過度自信於晶片產業優勢，特別是台積電的全球領導地位，而高估自身的戰略重要性。在美國總統當選人川普可能重返白宮的情況下，這種認知偏差可能為台灣帶來意想不到的風險。

《外交事務》期刊文章中指出，考斯甘特別強調，目前拜登政府明確的對台支持政策，可能導致台灣民眾產生一種誤解，認為美國及其盟友有義務保護台灣。然而，川普的態度與拜登大相逕庭。川普不僅曾公開質疑台灣的地理位置不利於美軍防禦，更指責台灣竊取美國的半導體產業，並要求台灣為美國的保護支付更多費用。

文章中指出，雖然台積電確實是一家卓越的半導體企業，但其本質仍是一家代工廠。隨著台積電在美國亞利桑那州和日本熊本縣設立新廠，加上其他國家和企業也在積極發展半導體製造能力，台灣在全球半導體供應鏈中的獨特地位可能逐漸被削弱。

如果川普重返白宮，他可能將台灣視為與中國大陸進行貿易談判的籌碼。考斯甘認為，川普可能透過關稅和貿易戰等手段與北京達成協議，這種做法將使台灣面臨極大的政治和經濟不確定性。

此外，如果川普政府改變對烏克蘭的支持立場，或加強美國本土的半導體製造能力，這些政策轉變都可能暗示台灣不應過度依賴美國的支持。外交專家擔憂，這種情況可能促使台灣內部政治出現更傾向獨立的聲音，進而引發中國的強烈反應。

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