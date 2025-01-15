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水價漲聲沸沸揚揚 經部：不會貿然調價以免人心惶惶

2025/01/15 13:57

外傳水價漲4成，經濟部次長連錦漳今表示，水價檢討不代表立即要漲水價，即始漲價也會謹慎通盤考量民生經濟情況，媒體無端揣測只會造成「人心惶惶」。（圖取自國會頻道）外傳水價漲4成，經濟部次長連錦漳今表示，水價檢討不代表立即要漲水價，即始漲價也會謹慎通盤考量民生經濟情況，媒體無端揣測只會造成「人心惶惶」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長連錦漳今（15日）表示，檢討水價與漲價是兩回事，水價檢討不代表立即要漲水價，即便漲價也會考量民生經濟情況，媒體無端揣測只會造成「人心惶惶」。

我國水價31年未調，行政院長卓榮泰日前指示應檢討現行水價合理性，部分媒體據此揣測水價漲幅高達4成，但引述數據來源不明。

立法院經濟、財政聯席委員會今日聯席審查產業創新條例，民進黨籍立委邱議瑩關切春節即將到來，油價是只跌不漲，至於媒體報導水價大漲4成的風聲是從何推估？

連錦漳表示，不論水價或電價要都有審議委員會決定，即便要調整，也會通盤考量國內整體經濟及民生消費，「不會貿然調整」，一定會深思熟慮，「不是說討論就一定是會調整」。

連錦漳續說，春節前部分媒體傳出水價大漲的風聲是有點會讓「人心惶惶」，經濟部也即時澄清目前沒有漲價的規劃。

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