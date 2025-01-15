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焦點股》緯穎：輝達神壇不穩 概念股重挫

2025/01/15 13:14

黃仁勳此次來台是否能再度穩定軍心，或是跌落神壇，將成為近日重要觀察重點。（路透檔案照）黃仁勳此次來台是否能再度穩定軍心，或是跌落神壇，將成為近日重要觀察重點。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國拜登政府趕在卸任之前，對中國祭出新一波晶片管制措施，加上輝達（NVIDIA）首批Blackwell機櫃被外媒踢爆因故障問題遭受客戶砍單，引發代工廠今日午盤跌幅加深，截至中午12時56分，緯穎（6669）暫報2340元，跌幅4.1%，成交量1748張。

此次，Blackwell代工廠廣達（2382）同一時間股價暫報260元，跌幅3.35%，成交量逾2.4萬張；英業達（2356）暫報48.8元，跌幅2.2%，成交量逾1.1萬張，鴻海（2317）暫報171.5元，跌幅2.01%，成交量逾4.3萬張，顯見市場消息已對輝達合作夥伴的股價帶來不同程度的影響。

輝達執行長黃仁勳預計本週五（17日）出席台灣分公司尾牙活動，市場預期，黃仁勳去年、前年來台出席台北國際電腦展時，除了在夜市被民眾捕獲，還有後續一連串的廠商餐敘，皆帶動台廠供應鏈股價上漲，此次來台是否能再度穩定軍心，或是跌落神壇，將成為近日重要觀察重點。

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